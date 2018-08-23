留住庇里牛斯原生熊最後血脈 法國將野放母熊

（中央社記者曾依璇巴黎24日專電）法國政府規劃在南部庇里牛斯山區野放兩頭母熊以促進繁衍。這片山區目前只有43頭熊，其中一頭保有當地原生熊的最後血脈，即使畜牧業者反對，政府對野放的態度也是勢在必行。
根據法國國家狩獵及野生動物局（ONCFS）於2017年調查，庇里牛斯山區還有43頭熊，但棲息地分布不平衡，主要集中在山區的中部和東部，西部只有兩頭公熊。
這兩頭公熊相依為命，其中一頭名為「小肉桂」（Cannellito），是棕熊「肉桂」（Cannelle）的子代。
「肉桂」是庇里牛斯山原生熊，2004年遭獵人殺死，牠死後，「小肉桂」成了現存最後一頭帶有庇里牛斯山原生熊血脈的熊。生態部長余洛（Nicolas Hulot）曾說，他不希望成為看著這支熊族血脈消失的部長。
因此，生態部規劃今年秋天把兩頭生於斯洛維尼亞的母熊引入庇里牛斯山西北部的貝亞納（Bearn）地區，讓物種有機會繁衍。
基於物種延續，法國曾於1996年和2006年把熊引入庇里牛斯山區，事隔12年要再度引入，對山區居民和牧羊人來說都是大事。
庇里牛斯山-大西洋省（Pyrenees-Atlantiques）和奧克西塔尼大區（Occitanie）警署於今年6月到7月調查約6000名網路使用者的意願，結果顯示多達88.9%的受調者贊成引入兩頭熊到庇里牛斯山，只有8.9%不贊成。
在所有受調者中，約27%是庇里牛斯山區附近省份的居民，這些人有71.6%贊成野放，25.4%反對；若只看貝亞納地區的「當事人」意見，贊成比率降到58.6%，但仍超過半數。
余洛早在身為環保基金會創辦人時，就主張野放熊到庇里牛斯山區，出任生態部長後更進一步落實理念，並承諾親赴當地與居民和畜牧業者溝通。
部分山區畜牧業者非常反對再度引入熊，擔心這些熊攻擊他們飼養的牲畜，今年4月底，約1200人在包市（Pau）上街抗議野放。
根據地方媒體「庇里牛斯共和國日報」（LaRepublique des Pyrenees）消息，余洛辦公室還在做最後的行程確認，但應該會於8月29日前往貝亞納地區與當地人溝通。
法國政府今年5月公布2018年到2028年「庇里牛斯山區棕熊保育計畫」，未來10年內可能會執行不只一次的野放計畫，若牧羊人因熊攻擊而蒙受損失，也會予以賠償。（編輯：紀錦玲）1070824