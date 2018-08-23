留住庇里牛斯原生熊最後血脈 法國將野放母熊

（中央社記者曾依璇巴黎24日專電）法國政府規劃在南部庇里牛斯山區野放兩頭母熊以促進繁衍。這片山區目前只有43頭熊，其中一頭保有當地原生熊的最後血脈，即使畜牧業者反對，政府對野放的態度也是勢在必行。

根據法國國家狩獵及野生動物局（ONCFS）於2017年調查，庇里牛斯山區還有43頭熊，但棲息地分布不平衡，主要集中在山區的中部和東部，西部只有兩頭公熊。

這兩頭公熊相依為命，其中一頭名為「小肉桂」（Cannellito），是棕熊「肉桂」（Cannelle）的子代。

「肉桂」是庇里牛斯山原生熊，2004年遭獵人殺死，牠死後，「小肉桂」成了現存最後一頭帶有庇里牛斯山原生熊血脈的熊。生態部長余洛（Nicolas Hulot）曾說，他不希望成為看著這支熊族血脈消失的部長。