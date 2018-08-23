台股挑戰半年線 留意量能及貿易戰

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）美股收黑，台股23日拉尾盤漲58點。法人表示，台股近2個交易日量能跌破千億元，今天挑戰上攻半年線，留意量能和美中貿易戰後續發展。
美股收黑，道瓊工業指數下跌76.62點，或0.30%，收在25656.98點。標準普爾500指數下跌4.84點，或0.17%，收在2856.98點；那斯達克指數下跌10.64點，或0.13%，收在7878.46點。
台股加權指數23日終場收在10863.13點，上漲58.93點，漲幅0.55%，成交值新台幣995.39億元，量能持續低於1000億元。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超23.42億元。
法人表示，台股23日拉尾盤，站穩年線約10783點支撐，不過走勢反彈量縮，近2個交易日台股量能跌破千億元。今天挑戰半年線約10873點，留意量能可否回復千億元之上，續觀察美中貿易戰後續發展。
經濟部統計處23日公布7月工業生產指數109，年增4.43%，連續5個月正成長；經濟部看好下半年持續成長，但須注意國際經貿情勢影響。
國泰金控23日召開法人說明會，揭露上半年國泰人壽新增總投資金額新台幣1963億元，幾乎全部都投資到海外。
美中貿易衝突僵持不下，台達電創辦人鄭崇華23日坦言，台達、客戶、供應商確實深受影響，預估衝擊還會繼續發酵、日趨嚴峻。（編輯：鄭雪文）1070824