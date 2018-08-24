下班划船回家？南部唯「屏東上班課」　潘孟安臉書遭灌爆



▲屏東縣長潘孟安在臉書宣布「屏東縣明（ 24 ）日正常上班上課」。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

消息一出，民眾紛紛感到不滿，湧入潘孟安臉書粉絲團，不斷以「高雄停班停課」的消息灌爆留言，網友表示「潘大ㄟ，不是我在講，外面風雨多大我相信你從早上看到晚上了，雨下成這樣，整天雨都沒停過，請問屏東離高雄多遠？人家高雄為了市民安全定論所以停班課，啊我們屏東人就鐵打的，不怕風不怕雨是嗎？」「是要我們下班划船回家？」「外面依舊狂風暴雨，你們政府團隊只講了句『依中央氣象局標準，本縣市雨量未達停班停課標準』就可以卸責，早上冒著風雨，涉險穿過淹水路段的辛苦上班人員，該怎麼辦」、「規定是死的，人是活的，請縣長能夠多多體諒災區的縣民！而不是只是看到數據顯示做下決定」。



▲南台灣唯獨屏東縣宣布「正常上班上課」引發網友眾怒，紛紛湧入屏東縣長潘孟安的臉書粉絲團抗議。（圖／翻攝自潘孟安臉書）