NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

委內瑞拉難民潮 由政經危機轉為人道議題

中央社2018/08/24 07:51
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）委內瑞拉的政治經濟問題已經變成人道主義危機。根據聯合國統計，過去2年約有230萬委內瑞拉人逃離國家，這數字比近4年來進入歐盟的180萬難民人數還多。

歐洲的難民危機始於2015年，許多試圖逃離母國經濟危機或政治社會衝突的人，試圖通過東南歐的地中海或陸地，前往歐盟。

聯合國難民事務高級專員公署指出，2015年1月至2016年3月，通過地中海抵達歐洲大陸的100多萬難民中，46.7%是敘利亞人，20.9%是阿富汗人，9.4%是伊拉克人。

近年來，由於歐盟與土耳其簽署協議，難民和移民人數急劇下降。不過，歐洲大陸亦普遍出現「不容忍、歧視和仇外心理」的現象。

歐盟與土耳其的協議，最主要內容是所有經土耳其非法進入希臘的難民都將遣返土耳其；歐盟則提供支援款項，並加速審批土耳其加入歐盟的申請。

自2015年以來，約180萬難民抵達歐洲，而委內瑞拉的移民危機在短短2年內，已經造成230多萬人為逃離貧苦，遠走他鄉。

巴西等鄰近南美洲國家，都被這一史無前例的難民潮弄得有些驚愕和措手不及，為了紓緩委內瑞拉移民危機引發的社會問題，厄瓜多和秘魯等國紛紛採取多項措施，禁止沒有護照的委內瑞拉人入境。

面對大規模遷徙挑戰，相關國家和國際機構，包括聯合國和美洲國家組織，均呼籲推動區域合作，共同分擔接收移民的責任。

但是，聯合國秘書長古提瑞茲（AntonioGutierrez）在這個問題上仍然保持沉默；美洲國家組織秘書長阿爾馬格羅（Luis Almagro）則是表明立場，希望委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台後，委國民主能夠重建。

另一個值得注意的現象是，近幾個月來逃離委內瑞拉的移民，社會階層出現變化，從學歷較高、較有錢的中上階層人士，變成一般的市井小民。（編輯：屈享平）1070824

台股挑戰半年線 留意量能及貿易亞運體操金銀銅 翻滾吧阿信...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan