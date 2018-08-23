委內瑞拉難民潮 由政經危機轉為人道議題

聯合國難民事務高級專員公署指出，2015年1月至2016年3月，通過地中海抵達歐洲大陸的100多萬難民中，46.7%是敘利亞人，20.9%是阿富汗人，9.4%是伊拉克人。

歐洲的難民危機始於2015年，許多試圖逃離母國經濟危機或政治社會衝突的人，試圖通過東南歐的地中海或陸地，前往歐盟。

（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）委內瑞拉的政治經濟問題已經變成人道主義危機。根據聯合國統計，過去2年約有230萬委內瑞拉人逃離國家，這數字比近4年來進入歐盟的180萬難民人數還多。

近年來，由於歐盟與土耳其簽署協議，難民和移民人數急劇下降。不過，歐洲大陸亦普遍出現「不容忍、歧視和仇外心理」的現象。

歐盟與土耳其的協議，最主要內容是所有經土耳其非法進入希臘的難民都將遣返土耳其；歐盟則提供支援款項，並加速審批土耳其加入歐盟的申請。

自2015年以來，約180萬難民抵達歐洲，而委內瑞拉的移民危機在短短2年內，已經造成230多萬人為逃離貧苦，遠走他鄉。

巴西等鄰近南美洲國家，都被這一史無前例的難民潮弄得有些驚愕和措手不及，為了紓緩委內瑞拉移民危機引發的社會問題，厄瓜多和秘魯等國紛紛採取多項措施，禁止沒有護照的委內瑞拉人入境。

面對大規模遷徙挑戰，相關國家和國際機構，包括聯合國和美洲國家組織，均呼籲推動區域合作，共同分擔接收移民的責任。

但是，聯合國秘書長古提瑞茲（AntonioGutierrez）在這個問題上仍然保持沉默；美洲國家組織秘書長阿爾馬格羅（Luis Almagro）則是表明立場，希望委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台後，委國民主能夠重建。

另一個值得注意的現象是，近幾個月來逃離委內瑞拉的移民，社會階層出現變化，從學歷較高、較有錢的中上階層人士，變成一般的市井小民。（編輯：屈享平）1070824