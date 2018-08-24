〈財報〉Autodesk訂閱模式成型 未來展望看好

電腦軟體商 Autodesk (ADSK-US) 週四 (23 日) 公布的財報超越了華爾街的預期。股價在延長交易中大幅上漲 7.84% 來到 146.99 美元。

Autodesk 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

總部位於美國加州、以 Photoshop 產品為名的 Audodesk 在截至 7 月 31 日的季度中提到，其年度經常性收入 (Annualized recurring revenue，ARR) 的加速增長。隨著公司從軟件轉向基於雲計算的訂閱式業務後，ARR 是一個關鍵指標。