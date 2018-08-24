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〈財報〉Autodesk訂閱模式成型 未來展望看好

鉅亨網2018/08/24 08:09
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電腦軟體商 Autodesk (ADSK-US) 週四 (23 日) 公布的財報超越了華爾街的預期。股價在延長交易中大幅上漲 7.84% 來到 146.99 美元。

Autodesk 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
Autodesk 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

總部位於美國加州、以 Photoshop 產品為名的 Audodesk 在截至 7 月 31 日的季度中提到，其年度經常性收入 (Annualized recurring revenue，ARR) 的加速增長。隨著公司從軟件轉向基於雲計算的訂閱式業務後，ARR 是一個關鍵指標。

首席執行長 Andrew Anagnost 在新聞發布會上表示，卓越的用戶體驗促使新客戶轉向訂閱和雲端產品，公司也將會有更多客戶遷移到訂閱模式。

Autodesk 報告的年度經常性收入總額為 23.5 億美元，比去年第 2 季度增長 28%。訂閱模式 ARR 為 16.8 億美元，增長 115%。

Autodesk 最新一季財報顯示：

  • 每股純益 EPS 為 0.19 美元，高於分析師預計的 0.16 美元。
  • 營收為 6.12 億美元，高於分析師預計的 6 億美元，高於去年同期的 5.018 億美元。

展望未來，Autodesk 預計本季度每股純益調整為 0.26 美元，營收應能達 6.4 億美元。

訂閱量前一季度至財報季度共增加了 119,000 起，到財報季度末達 394 萬。

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