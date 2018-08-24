亞運體操金銀銅 翻滾吧阿信爭了一口氣

從3個人國小時候開始，林育信就從技術、技能、柔軟和線條各方面，抓準他們各自的專長，如何編配動作和項目，從小為他們打下紮實的基礎，造就如今亞運舞台上的新星。

李智凱、唐嘉鴻、陳智郁3人從國小就是林育信一手訓練，林育信過去也是體操選手出身，電影「翻滾吧！阿信」就是用他的故事改編而成。有感於過去台灣體操一直都是土法煉鋼，用馬戲團的方式去爭取目光，林育信說：「我曾經失敗過，我不想要他們也這樣。」

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達24日電）中華體操隊從仁川亞運、里約奧運一路吞敗，昨晚在雅加達亞運揚眉吐氣，李智凱、唐嘉鴻、陳智郁拿下金銀銅牌各一，推手教練林育信難掩感動：「他們為我爭了一口氣。」

唐嘉鴻昨天在2018雅加達—巨港亞洲運動會地板項目，率先拿下銀牌，林育信表示，唐嘉鴻的抗壓非常好，從小地板的彈性特優，所以，在動作編排上不求花俏、只求穩定，加上轉體的質量好，昨天也有好的發揮。

唐嘉鴻今天還有單槓項目，過往外界多認為台灣體操選手不擅長單槓，但林育信憑著一股傻念，「我不相信，我就是要訓練出一名選手，可以在國際上拿下單槓獎牌」，他也對子弟兵很有信心，認為他只要能完美落地，奪金機會大。

李智凱不負「鞍馬王子」封號，昨天用拿手「湯瑪士迴旋」技壓全場，一舉拿下歷史性體操亞運金牌；林育信表示，李智凱有9個動作，但放眼2020年東京奧運，還要再加上一個難度動作，把難度從6.3分提高至6.5或6.6分。

李智凱的「湯瑪士迴旋」已經引起體操界的風潮，但目前他幾乎百分之99的高比例「湯瑪士迴旋」動作仍是世界唯一。林育信說，2年後的奧運，相信很多國家的選手會紛紛跟進，但他有信心，「要顛覆全世界的鞍馬」。

陳智郁國際大賽最終戰，用吊環銅牌劃下完美句點。肩膀的傷勢讓他完成動作後痛到沒辦法抬起頭，林育信看在眼裡有許多不捨，「他很爭氣，在場上做出他的價值，帶領台灣體操品牌」。

儘管落地時有些微瑕疵，但這面銅牌世代交替意味濃厚，接下來，陳智郁可能有不同的身分，著重經驗傳承，但繼續在體操圈奉獻的心不變。（編輯：梁君棣）1070824