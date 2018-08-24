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台股盤前—美股收跌指數續震盪可能性高 留意量能能否

鉅亨網2018/08/24 08:30
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台股昨 (23) 日在低基期傳產股持續點火下，維繫多頭人氣，終場站穩 10800 點關卡上，上漲 58.93 點、以 10863.13 點作收。法人指出，受到美股收跌影響，今 (24) 日台股可能持續震盪，留意今日量能是否能回復千億元以上水準，預期指數回測 10700 點以下空間不大，短期內將在 10700 至 11000 點做大幅區間震盪整理。

從美股表現來看，雖然美中第二波加徵關稅措施已生效，但歐美股市未受太大影響，美股周四雖下跌，惟跌幅不大。而針對美中第二波加徵關稅，經濟部昨表示，台灣受影響產業包括石化、鋼鋁、機械、半導體等四大產業，短期影響有限，甚至有轉單效應，但長期需密切注意美中衝突帶來的不確定性對產業的影響。

市場消息面部分，國泰金揭露上半年國泰人壽新增總投資 1,963 億元，幾乎全數都投入海外，國內股債市則全數減碼。國泰金表示，主要因為海外股債的投資收益高，尤其是國外股票上半年收益高達 13.4% 最為亮眼，國外債也有 4.7%，雖然國內股票收益亦有 9.7%，但國內債券收益率僅剩 3.1% 、不動產僅剩 2.2%，因此上半年國壽減碼國內股債，不動產持平，但加碼海外股債。

澳洲跟進美國抵制華為 5G 設備，與美國在此議題上採取相同政策，凸顯兩國對北京當局可能進行網路間諜活動的擔憂，也顯示美國盟友正加強檢視華為等中國企業的角色。產業分析師認為，台灣外銷出口至中國大陸比重高，隨著各國持續防堵中國大陸廠，產業多少會受到影響。

今年以來科技業零組件缺貨聲不斷，市調單位預估，零組件缺貨也將連帶影響電視面板供貨量、帶動價格大漲，先前超跌的 32 吋、65 吋面板，8 月報價已漲回現金成本之上，9 月面板價格還將續漲，面板廠第 3 季獲利看好。

中國智慧手機廠小米近年佈局中高階手機，成效反映在第 2 季財報上，單季智慧型手機平均售價 (ASP) 年增 25%。法人指出，隨小米擴大高階手機佈局，與其長期密切合作的代工廠鴻海、英業達等也將成主要受惠對象。

另一方面，華為也在台發表 nova 3 系列，華為台灣總代理訊崴總經理雍海表示，過去在中階機種的布局較少，此次推出 nova 3 系列，在台全產品線更為完整。由於 nova 3 系列在全球有不錯的銷量，市場看好可望帶動大立光與台積電等相關供應鏈。

法人指出，受到美股收跌影響，今日台股可能持續震盪，由於前 2 日台股量能均失守千億元大關，留意今日量能是否能回復千億元以上水準，預期指數回測 10700 點以下空間不大，短期內將在 10700 至 11000 點做大幅區間震盪整理，盤面仍以個股題材表現為主。

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〈財報〉Autodesk訂...投行喊30美元 AMD大漲...

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