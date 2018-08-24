美中啟動新一輪關稅 貿易談判未呈突破進展

（中央社華盛頓/北京23日綜合外電報導）美國和中國對彼此價值160億美元貨品啟動另一輪關稅措施、導致貿易爭端加劇之際，雙方官員今天結束為期兩天談判，但沒有突破性進展。
白宮發言人華特斯（Lindsay Walters）在電郵簡短聲明中指出：「我國與中國代表結束兩天討論，並就經濟關係如何達成公平、平衡及對等互惠交換了彼此看法。」
華特斯表示，美中討論包括「處理中國的結構性問題」，涵蓋中國智慧財產和技術移轉政策等。
她還說，這些參與談判的川普政府中階官員，將針對討論內容向所屬機構首長報告。
路透社報導，今天最新實施的25%關稅措施，未導致由美國財政部次長馬爾帕斯（David Malpass）和中國商務部副部長王受文領軍的談判脫軌。
美中自6月初想方設法擺脫愈演愈烈的貿易衝突以來，這是雙方代表首度面對面協商。
稍早前，美國政府一名高階官員對談判成功的機會並不看好，表示中國尚未就美國所控濫用美國智慧財產和產業補助等情事著手處理。
中國駐美國大使館發言人未能立即聯繫上，就上述說法置評。
中國商務部在北京表示，已針對美國最新的關稅措施向世界貿易組織（WTO）提出申訴。
美中現已針對雙方價值500億美元貨品互課關稅，並揚言對彼此貿易多數貨品加徵關稅，這種局勢發展加深外界對貿易爭端恐不利全球經濟成長的疑慮。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1070824