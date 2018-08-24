美中啟動新一輪關稅 貿易談判未呈突破進展

（中央社華盛頓/北京23日綜合外電報導）美國和中國對彼此價值160億美元貨品啟動另一輪關稅措施、導致貿易爭端加劇之際，雙方官員今天結束為期兩天談判，但沒有突破性進展。

白宮發言人華特斯（Lindsay Walters）在電郵簡短聲明中指出：「我國與中國代表結束兩天討論，並就經濟關係如何達成公平、平衡及對等互惠交換了彼此看法。」

華特斯表示，美中討論包括「處理中國的結構性問題」，涵蓋中國智慧財產和技術移轉政策等。

她還說，這些參與談判的川普政府中階官員，將針對討論內容向所屬機構首長報告。