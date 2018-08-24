NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

投行喊30美元 AMD大漲登12年高點 專家：對英

鉅亨網2018/08/24 08:43
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

在獲華爾街最看漲分析師調升目標價後，超微 (AMD-US) 週四股價大漲，登上近 12 年最高點。

AMD 收漲 6.7% 至 22.29 美元，接近盤中高點 22.32 美元，為 2006 年 12 月以來最高水準，成交量超過 1.10 億股，與過去 52 週平均每日成交量 5900 萬股相比，可謂激增。

AMD 股價已經連續第 5 日收漲，期間共漲逾 15%，今年迄今漲幅接近 117%，遠高於同時期費半指數 8.2% 漲幅、S&P 500 指數 6.9% 漲幅和 Nasdaq 綜合指數的 14% 漲幅。

在 AMD 自記錄高點下跌數月後，過去一個月來，其空單餘額增加。自 7 月以來，AMD 空單餘額增加 4% 至近 1.68 億股或占 AMD 在外流通股 17%，最近期 4 月甫創下 1.926 億股空單紀錄。

Rosenblatt 證券公司分析師 Hans Mosesmann 在連續 2 日的 AMD 高層與機構投資者會議後，週四給予 AMD 股票「買進」評級，並將目標價自 27 美元調升至 30 美元，意味著該股票還有約莫 40% 上漲空間。

根據 FactSet，次高價來自 Northland 證券分析師 Gus Richard 給予的 26 美元目標價。

Mosesmann 聲稱，在多年無視投資者後，他對該公司深度潛水並長期聚焦投資者的做法感到印象深刻。「我們會後重新定義了 AMD 多年期 2 位數的成長情況。」

他認為 AMD 能再次拿下 x86 PC 25% 市占，一如 2006 年的光景，但此回是「自上而下的投資策略」，以及對英特爾越來越大的製程優勢。他提到，「AMD 對英特爾有多年優勢，而且這優勢還可能提升。」

「AMD 從來沒有計畫或預期英特爾會推遲自家 10 奈米產品，當此事發生，他們也知道這歷史性的機會之窗已經開啟。AMD 將持續投資至少營業費用 26% 至 30%，並向我們表明，AMD 沒有積極推動當前優勢。」

分析師也認為，提到數據中心的 GPU，AMD「對 Nvidia 有 6 個月以上的優勢。」

「考量 AMD 過去幾季的成功，整合以及矽谷特定幾季的混亂，AMD 出現一波重要的工程師和管理階層人選湧入，我們認為業內人士對加入該公司的興趣提升，這是投資者考慮其前景的良好指標。」

英特爾 (INTC-US) 週四收低 0.2%、Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.5%，費半指數上升 0.1%，而 S&P 500 指數下跌 0.2%。

32 位追蹤 AMD 的分析師中，13 位給予買進或加碼評級，14 位則為持有，另有 5 位建議出售，平均目標價 17.38 美元。

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
台股盤前—美股收跌指數續震...〈財報〉Gap母品牌賣的比...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan