投行喊30美元 AMD大漲登12年高點 專家：對英

AMD 股價已經連續第 5 日收漲，期間共漲逾 15%，今年迄今漲幅接近 117%，遠高於同時期費半指數 8.2% 漲幅、S&P 500 指數 6.9% 漲幅和 Nasdaq 綜合指數的 14% 漲幅。

AMD 收漲 6.7% 至 22.29 美元，接近盤中高點 22.32 美元，為 2006 年 12 月以來最高水準，成交量超過 1.10 億股，與過去 52 週平均每日成交量 5900 萬股相比，可謂激增。

在獲華爾街最看漲分析師調升目標價後，超微 (AMD-US) 週四股價大漲，登上近 12 年最高點。

在 AMD 自記錄高點下跌數月後，過去一個月來，其空單餘額增加。自 7 月以來，AMD 空單餘額增加 4% 至近 1.68 億股或占 AMD 在外流通股 17%，最近期 4 月甫創下 1.926 億股空單紀錄。

Rosenblatt 證券公司分析師 Hans Mosesmann 在連續 2 日的 AMD 高層與機構投資者會議後，週四給予 AMD 股票「買進」評級，並將目標價自 27 美元調升至 30 美元，意味著該股票還有約莫 40% 上漲空間。

根據 FactSet，次高價來自 Northland 證券分析師 Gus Richard 給予的 26 美元目標價。

Mosesmann 聲稱，在多年無視投資者後，他對該公司深度潛水並長期聚焦投資者的做法感到印象深刻。「我們會後重新定義了 AMD 多年期 2 位數的成長情況。」

他認為 AMD 能再次拿下 x86 PC 25% 市占，一如 2006 年的光景，但此回是「自上而下的投資策略」，以及對英特爾越來越大的製程優勢。他提到，「AMD 對英特爾有多年優勢，而且這優勢還可能提升。」

「AMD 從來沒有計畫或預期英特爾會推遲自家 10 奈米產品，當此事發生，他們也知道這歷史性的機會之窗已經開啟。AMD 將持續投資至少營業費用 26% 至 30%，並向我們表明，AMD 沒有積極推動當前優勢。」

分析師也認為，提到數據中心的 GPU，AMD「對 Nvidia 有 6 個月以上的優勢。」

「考量 AMD 過去幾季的成功，整合以及矽谷特定幾季的混亂，AMD 出現一波重要的工程師和管理階層人選湧入，我們認為業內人士對加入該公司的興趣提升，這是投資者考慮其前景的良好指標。」

英特爾 (INTC-US) 週四收低 0.2%、Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.5%，費半指數上升 0.1%，而 S&P 500 指數下跌 0.2%。

32 位追蹤 AMD 的分析師中，13 位給予買進或加碼評級，14 位則為持有，另有 5 位建議出售，平均目標價 17.38 美元。