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中央社

無視川普反對 Fed官員維持升息基調

中央社2018/08/24 08:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社懷俄明州傑克森霍爾23日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）2名利率政策制定者今天強調，Fed官員大致同意美國今年和明年應該進一步升息，儘管總統川普不滿意這項計畫。

堪薩斯市聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）昨天接受彭博電視（Bloomberg Television）專訪表示：「根據我現在看到的情況，我認為再升息2次會是合適的。」

由於Fed計劃將利率調升到大約3%的中性水準，明年將會有更多升息動作。

達拉斯聯邦準備銀行總裁凱普蘭（Robert Kaplan）接受CNBC新聞網專訪透露，他認為未來9到12個月內需要升息3或4次。

喬治也告訴CNBC說：「對於較高利率表達擔憂，並不是這任政府獨有，我們知道較高的利率會促成經濟調整。」

路透社報導，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）明天將在全球央行年度會議發表談話，由於3.9%失業率及通貨膨脹率接近Fed的2%目標，各界普遍預期鮑爾將表達持續升息。

Fed目前短期利率訂在1.75%至2%間，這仍遠低於2.5%至3%，大多數Fed官員認為這樣的利率水準，將不再是促進經濟成長的刺激因素。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐睿承）1070824

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