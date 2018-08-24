無視川普反對 Fed官員維持升息基調

（中央社懷俄明州傑克森霍爾23日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）2名利率政策制定者今天強調，Fed官員大致同意美國今年和明年應該進一步升息，儘管總統川普不滿意這項計畫。

堪薩斯市聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）昨天接受彭博電視（Bloomberg Television）專訪表示：「根據我現在看到的情況，我認為再升息2次會是合適的。」

由於Fed計劃將利率調升到大約3%的中性水準，明年將會有更多升息動作。

達拉斯聯邦準備銀行總裁凱普蘭（Robert Kaplan）接受CNBC新聞網專訪透露，他認為未來9到12個月內需要升息3或4次。