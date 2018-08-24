Google打擊假消息 關閉伊朗網軍帳號

谷歌副總裁華克（Kent Walker）透過聲明表示：「我們查出並且關閉了這些與IRIB有關連的帳戶。IRIB掩蓋自身與這些帳戶的關係。」

這次封鎖行動與網路安全公司「火眼」（FireEye）合作，谷歌表示，這些帳號至少自2017年1月開始活動，與伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）有關連。

（中央社舊金山23日綜合外電報導）緊跟著臉書（Facebook）與推特（Twitter）腳步，網路巨擘谷歌（Google）今天也對網路造謠予以反制，宣布封鎖與伊朗有關連的39個YouTube頻道及其他帳號。

「從事這種影響操作的使用者違反了我們政策，我們迅速自服務上移除了這些內容，並且關閉這些使用者的帳戶。」

谷歌是最新一個打擊不實消息的網路公司。隨著美國11月期中選舉將近，來自俄羅斯和伊朗的勢力顯然有意在網路上製造分裂與混淆消息。

谷歌表示，共有39個YouTube頻道遭到封鎖，這些頻道在美國「相關影片」的觀看次數達1萬3466次。另外Blogger上有6個帳號、社群Google+上的13個帳號也遭停權。

谷歌表示：「除了來自火眼的情報以外，針對那些與伊朗有關係、涉入這些活動可疑使用者，我們團隊已展開更大範圍的調查。」（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070824