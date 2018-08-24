美網籤表出爐 納達爾蓄勢待發拚衛冕

在男單方面，32歲的納達爾（Rafael Nadal）名列頭號種子，首輪將面對年長4歲、同樣來自西班牙的費瑞（David Ferrer）。兩人生涯對戰30場，納達爾取得24勝6敗優勢，勝率高達8成，但他不敢掉以輕心。

台灣女將謝淑薇首輪對手是俄羅斯選手亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova），第3輪可能遭遇大會第4號種子、7月在溫布頓網球公開賽稱后的柯貝（Angelique Kerber），她的同區對手還包括莎拉波娃（Maria Sharapova）。

美網即將在27日點燃戰火，納達爾今天下午與上屆美網女單冠軍史蒂芬斯（Sloane Stephens）出席籤表公布活動時表示，費瑞近況雖不佳，仍有能力打出高水準表現。

納達爾8月稍早在加拿大大師賽奪冠後選擇休息，未參加緊接著登場的辛辛那提大師賽。他笑說，大家都知道他年紀不小了，他想養精蓄銳，盡可能延長職業生涯，充分休息後積極備戰，尋求美網衛冕。

名列第2種子的費德瑞（Roger Federer）和喬科維奇（Novak Djokovic）分在籤表同區，可能提前狹路相逢。喬科維奇7月在溫網稱王，上週在辛辛那提擊敗費德瑞奪冠，氣勢正旺。

根據美網官網新聞，費德瑞昨天點名，喬科維奇和納達爾最有希望在美網奪冠，反而不看好自己。

納達爾今天提到，喬科維奇與費德瑞狀況都很好，特別在硬地球場。除了網壇三大天王，納達爾認為年輕世代崛起，潛力深不可測，茲韋列夫（AlexanderZverev）、基爾喬斯（Nick Kyrgios）等人都有機會挑戰冠軍。

活動主持人追問最看好誰奪冠時，粉絲不斷高喊納達爾名字，但納達爾始終不願提自己。主持人隨後改問史蒂芬斯，她回答最看好納達爾奪冠，現場響起一陣笑聲。

史蒂芬斯堅持不看籤表，不想太早知道首輪對手是誰。她說，去年完全沒料到會在家鄉稱后，奪冠後生活變得很忙碌，無法躺在沙發上無所事事，手機也一直響，「以前沒有人願意跟我講話，現在每個人都想當我朋友」。

史蒂芬斯名列大會第3號種子，頭號種子是6月在法國網球公開賽擊敗她稱后的哈勒普（Simona Halep）。哈勒普運氣欠佳，與小威廉絲（Serena Williams）、大威廉絲（Venus Williams）和蒙奎露薩（GarbineMuguruza）等強敵分在籤表同區。（編輯：紀錦玲）1070824