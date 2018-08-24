NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

美網籤表出爐 納達爾蓄勢待發拚衛冕

中央社2018/08/24 09:01
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）2018美國網球公開賽籤表今天出爐，上屆男單冠軍納達爾首輪將遭遇同胞費瑞。納達爾說，自己年紀不小，月中未參加辛辛那提大師賽，就是為了養精蓄銳力拚美網衛冕。

台灣女將謝淑薇首輪對手是俄羅斯選手亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova），第3輪可能遭遇大會第4號種子、7月在溫布頓網球公開賽稱后的柯貝（Angelique Kerber），她的同區對手還包括莎拉波娃（Maria Sharapova）。

在男單方面，32歲的納達爾（Rafael Nadal）名列頭號種子，首輪將面對年長4歲、同樣來自西班牙的費瑞（David Ferrer）。兩人生涯對戰30場，納達爾取得24勝6敗優勢，勝率高達8成，但他不敢掉以輕心。

美網即將在27日點燃戰火，納達爾今天下午與上屆美網女單冠軍史蒂芬斯（Sloane Stephens）出席籤表公布活動時表示，費瑞近況雖不佳，仍有能力打出高水準表現。

納達爾8月稍早在加拿大大師賽奪冠後選擇休息，未參加緊接著登場的辛辛那提大師賽。他笑說，大家都知道他年紀不小了，他想養精蓄銳，盡可能延長職業生涯，充分休息後積極備戰，尋求美網衛冕。

名列第2種子的費德瑞（Roger Federer）和喬科維奇（Novak Djokovic）分在籤表同區，可能提前狹路相逢。喬科維奇7月在溫網稱王，上週在辛辛那提擊敗費德瑞奪冠，氣勢正旺。

根據美網官網新聞，費德瑞昨天點名，喬科維奇和納達爾最有希望在美網奪冠，反而不看好自己。

納達爾今天提到，喬科維奇與費德瑞狀況都很好，特別在硬地球場。除了網壇三大天王，納達爾認為年輕世代崛起，潛力深不可測，茲韋列夫（AlexanderZverev）、基爾喬斯（Nick Kyrgios）等人都有機會挑戰冠軍。

活動主持人追問最看好誰奪冠時，粉絲不斷高喊納達爾名字，但納達爾始終不願提自己。主持人隨後改問史蒂芬斯，她回答最看好納達爾奪冠，現場響起一陣笑聲。

史蒂芬斯堅持不看籤表，不想太早知道首輪對手是誰。她說，去年完全沒料到會在家鄉稱后，奪冠後生活變得很忙碌，無法躺在沙發上無所事事，手機也一直響，「以前沒有人願意跟我講話，現在每個人都想當我朋友」。

史蒂芬斯名列大會第3號種子，頭號種子是6月在法國網球公開賽擊敗她稱后的哈勒普（Simona Halep）。哈勒普運氣欠佳，與小威廉絲（Serena Williams）、大威廉絲（Venus Williams）和蒙奎露薩（GarbineMuguruza）等強敵分在籤表同區。（編輯：紀錦玲）1070824

無視川普反對 Fed官員...台股開盤漲2.78點

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan