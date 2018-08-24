持續豪雨 高市河川暴漲山區落石

公路總局甲仙工務段段長陳正偉表示，台20線桃源區在梅山里一帶有多處落石，較嚴重的落石區長約10公尺、高逾2公尺；另外，台29線也有零星落石，清晨調度多組機具排除落石，以利台20及台29線通車。

高雄市山區凌晨有較大的雨勢，累積24小時雨量六龜區640毫米最多，荖濃溪水暴漲，六龜及桃源區部分道路落石。

（中央社記者陳朝福、程啟峰高雄24日電）高雄市一整夜降雨不停，山區土石鬆軟落石不斷，警消、軍方動員協助疏散住民；另外，山區道路坍方多處落石，公路總局今天一早加速清除，使台20、台29線加速暢通。

六龜區道路積水落石多在27線近扇平山莊一帶，六龜區長宋貴龍說，部分路段已拉起封鎖線，暫停通行。

山區累積降雨逾600毫米尚有茂林、桃源區等，土石流潛勢溪紅色警戒有甲仙、美濃等10個行政區逾100條，所幸高雄市政府在23日晚上6時多，已完成山區民眾預防性撤離，總共撤離11區住民共3163人。

田寮區西德新路27號附近有3戶民宅於強降雨時，室內進水約一層樓高，區公所23日晚上強力勸離住民，田寮區長李堂賓表示，漏夜強制撤離4人，另4人堅稱可以往高樓層避難，所幸半夜積水消退，目前人員安全。

市府水利局總工程司梁錦淵說，田寮區西德里一帶積水是受到二仁溪河川暴漲，當地地勢低窪所致，多次向第六河川局反映協助改善治水。

目前高雄市尚有停電戶數49戶，台電表示，會加速搶修，預計中午11時復電。

高市府今天發布新聞稿指出，包含前鎮、小港、林園、美濃、旗山等區域時雨量都超過100毫米，積水多屬於強降雨所致，13座滯洪池都發揮滯洪功能，最大蓄洪量有242萬噸，包含岡山地區典寶溪AB滯洪池148萬噸、市區寶業里滯洪池10萬噸都達到百分之百滿水位。

市府說，原本易淹水的旗山溪洲地區，近期完成建置的旗山鯤洲抽水站發揮效用，淹水情況減緩；美濃地區淹水，主要源於美濃溪上游尚未完成整治導致溢堤，市府與第七河川局將立即現勘，推動美濃溪東河橋上游及美濃湖排水等相關整治工程。（編輯：梁君棣）1070824