快訊／暴雨轟炸！台南軌道變河流　台鐵多段路線停駛

熱帶性低氣壓挾帶驚人雨勢，南部地區持續降雨，鐵路交通再度受到高度衝擊。

由於台南地區今（ 24 ）日多處積水嚴重，台鐵表示，因豪雨影響，後壁－新營水位超過軌面；林鳳營站內淹，且林鳳營－新營間的溫厝部溪橋水位超過警戒線，目前均呈現東西線中斷狀況。

台鐵指出，受南部豪雨不斷影響，今日 12 時以前調整列車行駛計畫如下：

一、西部幹線：(基隆－潮州站間)

(一)對號列車：

1.南下：

(1) 自強號

除台中=高雄 101 次自強號(台中站 05:42 開)及彰化=潮州 167 次自強號(彰化站 08:34 開)停駛外，其餘自強號均行駛至嘉義站。

(2) 莒光號

除彰化=台東 751 次莒光號(彰化=新左營間停駛)，改由新左營特開(新左營站 09:14 開)外，其餘莒光號均行駛至彰化站。

2.北上：

(1) 自強號

除竹南=花蓮 272 次、斗六=七堵 102 次、員林=花蓮 278 次、嘉義=花蓮 170 次及斗六=花蓮 280 次正常行駛外，其餘自強號均停駛。

(2) 莒光號：均停駛。

(二)區間車：

(1) 北部、中部均正常行駛。

(2) 南部視路線狀況，南下行駛至新營站，北上行駛至林鳳營站。