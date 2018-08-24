新北市長選情拉鋸戰　網友支持誰？

隨著年底的九合一選戰進入倒數3個月，各縣市參選人莫不卯足全力的爭取選民認同；尤其是人口第一多的新北市，目前候選人中以國民黨的侯友宜、及民進黨的蘇貞昌聲勢最大，在網路操作上，兩位候選人也都極力透過社群管道，爭取網友認同。

《NOWnews今日新聞》也開放網友投票，參與的網友共2488人，投票結果顯示網友對民進黨參選人蘇貞昌偏好為43.9%，國民黨參選人侯友宜的偏好為43.7%。

面對一位是剛卸任的新北市副市長，一位是前台北縣的老縣長，網友對於「誰能有效率可以做好市政，讓新北進步加快？」這樣的票選題目，民進黨新北市長參選人蘇貞昌獲得44.7％的票數，而國民黨新北市長參選人侯友宜則為44.2％，2人也是呈現拉鋸的局面，但也有近一成以上的民眾不願多做評論。