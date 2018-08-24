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政治

新北市長選情拉鋸戰　網友支持誰？

編輯中心 ／綜合報導2018/08/24 09:55
▲選戰倒數三個月，新北市長選情拉鋸，網友支持誰？（圖／翻攝自網路）
▲選戰倒數三個月，新北市長選情拉鋸，網友支持誰？（圖／翻攝自網路）

隨著年底的九合一選戰進入倒數3個月，各縣市參選人莫不卯足全力的爭取選民認同；尤其是人口第一多的新北市，目前候選人中以國民黨的侯友宜、及民進黨的蘇貞昌聲勢最大，在網路操作上，兩位候選人也都極力透過社群管道，爭取網友認同。

《NOWnews今日新聞》也開放網友投票，參與的網友共2488人，投票結果顯示網友對民進黨參選人蘇貞昌偏好為43.9%，國民黨參選人侯友宜的偏好為43.7%。

面對一位是剛卸任的新北市副市長，一位是前台北縣的老縣長，網友對於「誰能有效率可以做好市政，讓新北進步加快？」這樣的票選題目，民進黨新北市長參選人蘇貞昌獲得44.7％的票數，而國民黨新北市長參選人侯友宜則為44.2％，2人也是呈現拉鋸的局面，但也有近一成以上的民眾不願多做評論。


▲兩位新北市長參選人蘇貞昌、侯友宜的網友偏好度不分軒輊。（圖／NOWnews製表）

相較於日前台灣世代智庫7月27日公布「新北市長選情民意調查」的結果，蘇貞昌與侯友宜的支持度分別是40.6％與42.6％，侯友宜與蘇貞昌的支持度變化不大；至於侯友宜與蘇貞昌的網路攻勢，在本次的網友票選中也問到誰比較貼近年輕的族群？蘇貞昌得票45.2％與侯友宜的44.8％的差距不大。


▲新北市長參選人中，網友認為蘇貞昌的網路選戰比較貼近年輕人佔45.2%，侯則為44.8%。（圖／NOWnews製表）

若以參與票選的網友年齡來看，蘇貞昌在年輕族群佔有優勢，但是在市政面高年齡層的網友，有39.7%的人認同侯友宜的效率，蘇貞昌則為37.2%。


▲目前參選新北市長的兩位候選人中，誰能比較有效率可以做好市政，讓新北進步加快?網友認為老縣長蘇貞昌略勝侯友宜0.5個百分點。（圖／NOWnews製表）

關鍵字九合一選戰蘇貞昌侯友宜網路選戰新北市長選情
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