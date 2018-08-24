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不是颱風卻狂淹南台灣　他揭「毀滅性暴雨」2大關鍵

生活中心／綜合報導2018/08/24 10:03
▲熱帶性低氣壓肆虐南台灣，南部地區災情頻傳，甚至淹成一片汪洋。（圖／翻攝自爆料公社）
▲熱帶性低氣壓肆虐南台灣，南部地區災情頻傳，甚至淹成一片汪洋。（圖／翻攝自爆料公社）

熱帶性低氣壓肆虐南台灣，南部地區災情頻傳，甚至淹成一片汪洋。不過，僅是熱帶性低氣壓，為何狂下「毀滅性暴雨」，帶來的災害堪比颱風？氣象專家吳德榮分析，主要是受到 2 大因素影響。


▲僅是熱帶性低氣壓，為何狂下「毀滅性暴雨」，帶來的災害堪比颱風？氣象專家吳德榮表示，主要是受到 2 大因素影響。（圖／翻攝自氣象局）

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，熱帶性低氣壓為南台灣帶來的災害和颱風不相上下，原因有 2 個。第一，此熱帶性低氣壓是在季風低壓環流內發展的，低層水氣多、大氣很不穩定，熱帶性低氣壓的螺旋雨帶激發的對流，以及西南風受地形舉升產生的對流，都有很強的降雨強度。而熱帶性低氣壓形成後，受到地形限制、離台灣又近，來不及發展成颱風，其降雨強度卻和一般颱風相比毫不遜色。

第二，更重要的是，這個熱帶性低氣壓從屏東登陸，沿台灣西側緩慢北上，因降雨時間長，故累積雨量大，其實不足為奇。根據歷史資料顯示，熱帶系統所帶來的總雨量，與它是什麼強度的颱風，遠不及降雨時間之相關性，並以民國 48 年的「八七水災」為證。

根據中央氣象局預報顯示，今（ 24 ）日隨著熱帶性低氣壓向北移動，北部地區雨勢也會逐漸明顯。

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淹水釀災卻沒放假！網：政府沒擔當台鐵自強號南下至嘉義　北上多停駛

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