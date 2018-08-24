iPhone新機倒數 投信看好蘋概股旺到年底

（中央社記者田裕斌台北24日電）蘋果最快將在9月12日發表新iPhone，投信表示，相關零組件廠如光學鏡頭、機殼廠等陸續出貨，代工廠方面開始動員組裝，預期9月中起，蘋概股業績可看旺至年底。
永豐中小基金經理人楊明昌表示，今年蘋果新款iPhone，功能方面預計將有4大亮點，包括無邊框設計、超亮螢幕、Face ID、多種機殼顏色，新款iPhone採用接近零邊框的機身設計，當中關鍵是創新的背光系統，可有效縮減邊框厚度，讓螢幕更大，視覺上更具吸引力。
距離新款iPhone發表時間倒數計時，市場也不斷傳出相關消息，市場預期，今年第4季新iPhone將賣出7000萬支，提振整體iPhone出貨量將較去年同期呈現大幅成長，其中LCD機種占銷售量比重將達55%，且預估2019年占比將進一步擴大。
楊明昌指出，去年由於iPhone X售價過高，導致銷售量不如預期，今年蘋果捲土而來，將針對不同市場區隔、產品定位分別推出3款新iPhone，低價款預計不會超過700美元，對中低階手機品牌將帶來不小衝擊。
另一方面，由於去年iPhone X因價格因素並未帶起相關換機潮，原估算今年上半年將出貨6000萬支，最終僅出貨2100萬支，預期今年新款iPhone在市場買氣遞延之下，下半年買氣值得期待。（編輯：鄭雪文）1070824