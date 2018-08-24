iPhone新機倒數 投信看好蘋概股旺到年底

（中央社記者田裕斌台北24日電）蘋果最快將在9月12日發表新iPhone，投信表示，相關零組件廠如光學鏡頭、機殼廠等陸續出貨，代工廠方面開始動員組裝，預期9月中起，蘋概股業績可看旺至年底。

永豐中小基金經理人楊明昌表示，今年蘋果新款iPhone，功能方面預計將有4大亮點，包括無邊框設計、超亮螢幕、Face ID、多種機殼顏色，新款iPhone採用接近零邊框的機身設計，當中關鍵是創新的背光系統，可有效縮減邊框厚度，讓螢幕更大，視覺上更具吸引力。

距離新款iPhone發表時間倒數計時，市場也不斷傳出相關消息，市場預期，今年第4季新iPhone將賣出7000萬支，提振整體iPhone出貨量將較去年同期呈現大幅成長，其中LCD機種占銷售量比重將達55%，且預估2019年占比將進一步擴大。