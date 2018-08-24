暴雨狂襲南台灣！淹水釀災卻沒放假　網怒：政府超沒擔當

該民眾在臉書社團「爆料公社」發文怒斥，高雄市政府是一個超級沒擔當的政府單位，我真不知道這些官員的腦袋是什麼做成的，一看到下午宣布正常上班上課整個無言到極點，如果只看數據有沒有達到標準來停班停課，真不知道要你們是幹嘛用的？」他不禁直問，「能不能稍微對自己的市民有點同理心，只會在臉書發發幹話和去災害中心拍拍照還會什麼？」

南台灣受熱帶低壓籠罩影響，昨（ 23 ）天各地紛紛遭受暴雨狂襲，高雄、台南、嘉義等多處出現淹水狀況，甚至有強風吹垮高雄大樓鷹架，釀成 3 死慘劇。有民眾在臉書社團痛批，高雄市政府沒有當機立斷的決策能力，道路四處封閉、災害頻傳竟沒放假，只會看數據有無達標準來決定是否停班課，「是一個超級沒擔當的政府單位！」



▲豪大雨來襲，高雄地區淹水狀況嚴重。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

接著原 PO 也指出，「制度是死的，人是活的！」他說，自家公司在高雄美濃區，這一帶旗山美濃和六龜地區，包辦了中央氣象局當日累計雨量前五名，到處都在淹水、到處路段都封閉，一直聽到救護車的聲音，消防人員無不辛苦救援，「我爸還沒等到你們這群數據官員宣布，今天下午 3 點半已經讓全公司幾 10 位員工提早下班，明天 8 月 24 日整天也放全公司一天豪雨假，讓大家能整理家裡。」

他不禁直呼，「一家小公司都能做到了，你們到底在決策困難什麼？」早上開始狂風暴雨的時候就該做危機處理了，永遠要等到被罵翻弄出人命了才願意做動作，晚上才決定宣布放假這到底是在幹嘛啊？拜託，可不可以請這些官員有一點點肩膀啊？」



▲南部地區道路四處封閉、災害頻傳。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

此文一出，網友也紛紛留言大罵：「水淹這麼高不宣布停班是要怎麼去上班？搭船？」「政府無能，人民何其無辜，願大家平安！」「高雄市長，北上當官。」「永遠別期待那些只會坐在辦公室等下屬回報的」、「未達標準就淹成這樣，達標準就死一堆啦！」「雖然政府單位推說雨量瞬間下很大，但是大家要問的是 200 億的治水預算花到哪了？公部門的計畫應該要有前瞻性，而不是短期無腦的計畫。」