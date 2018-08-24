NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

熱帶低壓滯留又逢大潮 嘉義須嚴防海水倒灌

中央社2018/08/24 09:46
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者林孟汝台北24日電）中央災害應變中心表示，至今天下午2時前，台中以南縣市低漥地區需嚴防淹水外，嘉義沿海地區也要嚴防海水倒灌。目前集集及高屏溪攔河堰原水濁度達警戒，已啟動水源調度。

暴雨狂炸南台灣，造成多處水災，0823熱帶低氣壓水災中央災害應變中心今天上午6時30分舉行第一次工作會報，由經濟部次長曾文生主持。

經濟部上午發布新聞稿表示，中央氣象局在會中指出，這次熱帶低氣壓因地形條件因素不利形成颱風，但目前因無明顯引導氣流，所以移動速度緩慢，未來24小時中南部地區仍需嚴防短延時強降雨所帶來的影響，目前適逢大潮，嘉義沿海地區須嚴防海水倒灌情形。

受到熱帶低氣壓滯留影響，至今天下午2時前，降雨熱點仍集中於中南部地區，台中以南縣市低漥地區需嚴防短延時強降雨導致淹水。目前集集攔河堰及高屏溪攔河堰原水濁度已達警戒，已同步啟動水源調度支援必要的民生用水。

中央災害應變中心指出，由於目前熱帶低氣壓移動速度緩慢，接近滯留狀態，至25日上半天為止，降雨仍會持續，對中南部地區影響時間也會拉長，加上大雨逢滿潮，恐導致西南部沿海地區積水較不易退去。

曾文生特別指示，針對淹水地區，請水利署配合地方政府需求，積極調度抽水機支應救災。請疏散撤離及收容安置組，針對土石流紅、黃色警戒區域，持續掌握警戒及雨量狀況，落實疏散撤離及收容安置工作。對於幼兒、老人、行動不便及重症病患等弱勢族群，更應提高警覺即早啟動疏散撤離措施。

由於明天適逢中元節，曾文生也要求農業委員會密切掌握蔬菜供應及價格，務必落實調節工作，並全力避免水災過後可能造成價格大幅波動之情形。

他強調，目前有8縣市停班課，提醒民眾在停班停課期間，應儘量在家作好防汛措施，同時在豪雨警報區域，避免從事登山或河川、溪流戲水與觀浪活動，以維護民眾安全。（編輯：楊凱翔）1070824

iPhone新機倒數 投信...柯文哲搶2020 黃重諺...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan