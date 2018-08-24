熱帶低壓滯留又逢大潮 嘉義須嚴防海水倒灌

經濟部上午發布新聞稿表示，中央氣象局在會中指出，這次熱帶低氣壓因地形條件因素不利形成颱風，但目前因無明顯引導氣流，所以移動速度緩慢，未來24小時中南部地區仍需嚴防短延時強降雨所帶來的影響，目前適逢大潮，嘉義沿海地區須嚴防海水倒灌情形。

暴雨狂炸南台灣，造成多處水災，0823熱帶低氣壓水災中央災害應變中心今天上午6時30分舉行第一次工作會報，由經濟部次長曾文生主持。

（中央社記者林孟汝台北24日電）中央災害應變中心表示，至今天下午2時前，台中以南縣市低漥地區需嚴防淹水外，嘉義沿海地區也要嚴防海水倒灌。目前集集及高屏溪攔河堰原水濁度達警戒，已啟動水源調度。

受到熱帶低氣壓滯留影響，至今天下午2時前，降雨熱點仍集中於中南部地區，台中以南縣市低漥地區需嚴防短延時強降雨導致淹水。目前集集攔河堰及高屏溪攔河堰原水濁度已達警戒，已同步啟動水源調度支援必要的民生用水。

中央災害應變中心指出，由於目前熱帶低氣壓移動速度緩慢，接近滯留狀態，至25日上半天為止，降雨仍會持續，對中南部地區影響時間也會拉長，加上大雨逢滿潮，恐導致西南部沿海地區積水較不易退去。

曾文生特別指示，針對淹水地區，請水利署配合地方政府需求，積極調度抽水機支應救災。請疏散撤離及收容安置組，針對土石流紅、黃色警戒區域，持續掌握警戒及雨量狀況，落實疏散撤離及收容安置工作。對於幼兒、老人、行動不便及重症病患等弱勢族群，更應提高警覺即早啟動疏散撤離措施。

由於明天適逢中元節，曾文生也要求農業委員會密切掌握蔬菜供應及價格，務必落實調節工作，並全力避免水災過後可能造成價格大幅波動之情形。

他強調，目前有8縣市停班課，提醒民眾在停班停課期間，應儘量在家作好防汛措施，同時在豪雨警報區域，避免從事登山或河川、溪流戲水與觀浪活動，以維護民眾安全。（編輯：楊凱翔）1070824