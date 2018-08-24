川普封口費案延燒 八卦雜誌高層願作證換豁免

「紐約時報」（The New York Times）、「華爾街日報」（The Wall Street Journal）及美國有線電視新聞網（CNN）報導，這兩人是國家詢問者母公司全美媒體公司（AMI）執行長裴克爾（David Pecker）與總編輯霍華德（Dylan Howard），裴克爾是川普的老友。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國媒體今天報導，檢察官已授予八卦雜誌「國家詢問者」（NationalEnquirer）兩名高層豁免權，以換取兩人提供有關總統川普涉及支付封口費，要求他人噤聲的證詞。

據報導，兩人有望提供證據證明，川普對支付成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）及前「花花公子」（Playboy）雜誌女模麥道高（KarenMcDougal）封口費一事知情。

「華爾街日報」報導，裴克爾和霍華德也多少涉及這兩起封口費事件。

報導指出，當局在調查川普競選陣營有無觸犯競選財務法及川普本人是否也涉及其中時，這兩人將不會面臨刑事指控。

然而，檢調單位將媒體公司納入調查範圍，可能引發外界憂心美國憲法第一修正案（First Amendment）賦予的權利或新聞自由將受侵犯。但若干報導稱，國家詢問者可能無法援用前述權利為己辯護，因為比起新聞機構，這家媒體的行徑更像政治操作。

「紐約時報」指出，國家詢問者並未對傳票提出質疑，並同意於第一修正案所賦予的權利未受侵犯下，與檢調單位合作。

川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）本週對違反競選財務法等罪名認罪，並暗示自己曾於2016年總統大選期間，在川普的指示下，支付封口費給兩名聲稱與川普有過婚外情的女子。

柯恩雖未指名道姓，但據信這兩人是丹尼爾斯及麥道高。

由於支付封口費意在影響選舉結果，已然違反美國競選獻金相關法律，川普恐將身陷司法危機。

川普接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時說，柯恩「曾進行交易」，並堅稱柯恩的行為「並非犯罪」，「坦白說，競選違規行為沒什麼大不了」。

川普隨後表示，這筆封口費是他自掏腰包，即柯恩動用了他的錢，柯恩付款時他一無所知，但之後完全知情。（譯者：鍾佑貞/核稿：盧映孜）1070824