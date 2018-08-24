〈散裝旺季將至〉海運遠期契約價漲 海岬型船舶Q4需

近 1 個月來 BDI 指數續漲近 3%，累計 3 個月來漲幅已達 44%，若自前波低點 1042 點 (2018/5/30) 計算，上漲幅度逾 60%，旺季效應在貿易戰的影響下反而提前發酵，可觀察到 BDI 上揚主要是因以載運鐵礦砂為主的海岬型船舶運價 BCI 指數大漲帶動，3 個月來漲幅高達 80%。

近期 BDI 指數持續走強，8 月以來維持在 1700 點以上，為 2014 年以來新高， 隨著時序又將進入第 3 季底至第 4 季的散裝航運傳統旺季，法人指出，海運遠期契約的運價為上漲態勢來看，顯示市場對旺季的運價看法偏多，其中，與鐵礦砂報價走勢相關性最高的有裕民 (2606-TW) 和中航 (2612-TW)。

而從海運遠期契約來看，目前第 3 季海岬型日租金約 23700 美元，而第 4 季來到 25875 美元，顯示市場對旺季運價仍看漲。

法人進一步說明，由於今年以來，中國環保稅上路使鋼廠高爐爐渣需要課稅每公噸人民幣 25 元，因此，中國鋼廠加大對高品位鐵礦砂需求，並減少中國國內低品位鐵礦砂的採購，也就是說，對巴西鐵礦砂的採購增加，較過去向澳洲採購的運送航程增加，等同間接讓整體運力減少。

另一方面，由於全球三大鐵礦商因新增產能開出，而中國冬季限產常態化，鋼廠提前備料，法人預期中國鋼市第 4 季傳統旺季結束前，BCI 指數將維持盤堅向上的格局。

此外，因 2018-2020 年的遠期運價來看尚未出現大幅上漲，顯示市場並沒有出現過熱的情況，法人樂觀看待，此將有助目前高檔盤堅向上的運價走勢持續。