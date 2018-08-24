強降雨釀災　應變中心：熱低壓移動緩慢影響時間恐拉長

熱帶性低氣壓引進大量水氣，每小時100毫米以上的降雨，造成南部地區多處淹水災情。央災害應變中心今（24）日上午舉行第一次工作會報，由經濟部次長曾文生主持，目前集集攔河堰及高屏溪攔河堰原水濁度已達警戒，同步啟動水源調度支援必要的民生用水，針對淹水地區，水利署也配合地方政府需求，積極調度抽水機支應救災。
8月23日的熱帶性低氣壓引進大量水氣，造成高雄市大寮區於11點開始降下每小時111.5毫米的雨量，高雄市林園、前鎮、美濃等區也出現每小時100毫米以上降雨，台南市部分，南區、關廟區、西港區也有每小時70毫米以上降雨，因超過設計保護標準，市區排水系統排除不及，造成多處道路積水、側溝排水溢出等現象。
氣象局今日指出，這次熱帶低氣壓因地形條件因素不利形成颱風，但目前因無明顯引導氣流，所以移動速度緩慢，未來24小時中南部地區仍需嚴防短延時強降雨所帶來的影響，目前適逢大潮，嘉義沿海地區須嚴防海水倒灌情形。
由於目前熱帶低氣壓移動速度緩慢，接近滯留狀態，至25日上半天為止，降雨仍會持續，對中南部地區之影響時間也會拉長，加上大雨逢滿潮，恐導致西南部沿海地區積水較不易退去。
曾文生表示，針對淹水地區，已請水利署配合地方政府需求，積極調度抽水機支應救災，土石流紅、黃色警戒區域也持續掌握警戒及雨量狀況，落實疏散撤離及收容安置工作，對於幼兒、老人、行動不便及重症病患等弱勢族群，更應提高警覺及早啟動疏散撤離措施。