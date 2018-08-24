強降雨釀災　應變中心：熱低壓移動緩慢影響時間恐拉長

熱帶性低氣壓引進大量水氣，每小時100毫米以上的降雨，造成南部地區多處淹水災情。央災害應變中心今（24）日上午舉行第一次工作會報，由經濟部次長曾文生主持，目前集集攔河堰及高屏溪攔河堰原水濁度已達警戒，同步啟動水源調度支援必要的民生用水，針對淹水地區，水利署也配合地方政府需求，積極調度抽水機支應救災。

8月23日的熱帶性低氣壓引進大量水氣，造成高雄市大寮區於11點開始降下每小時111.5毫米的雨量，高雄市林園、前鎮、美濃等區也出現每小時100毫米以上降雨，台南市部分，南區、關廟區、西港區也有每小時70毫米以上降雨，因超過設計保護標準，市區排水系統排除不及，造成多處道路積水、側溝排水溢出等現象。