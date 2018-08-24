NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球雅加達亞運綜合學生棒聯
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
運動

亞運／5金6銀大豐收　中華隊獎牌數衝上第八

記者吳政紘／綜合報導2018/08/24 10:12
▲中華隊郭婞淳、李智凱奪雙金。（圖／中華奧會提供）
▲中華隊郭婞淳、李智凱奪雙金。（圖／中華奧會提供）

中華隊23日在印尼亞運會上令人振奮，不但拿下雙金，還有雙銀、3銅，一口氣進帳6面獎牌，總獎牌數已經來到22面，衝上亞洲第八，包括5金、6銀、11銅。

23日比賽由李智凱在體操鞍馬項目以以招牌湯瑪士迴旋「完美落地」，拿下15.400高分擊敗2位中國選手勇奪金牌，我國首面體操金牌。


▲「鞍馬王子」李智凱（圖／中華奧會提供）

李智凱在全能個人預賽，鞍馬項目收下15.050分，分組第一晉級，團體決賽更進步，取得15.100分，但中國孫煒在團體決賽鞍馬項目以15.150分力壓李智凱，是不容小覷的對手。

李智凱拋出秘密武器、增加難度，招牌湯瑪士迴旋完美演繹，最後乾淨俐落完美落地，自己還振奮歡呼，連教練林育信也衝上前擁抱，最後拿下15.400高分。

李智凱擠下中國兩位選手，鄒敬園15.100分，孫煒15.075分居第二、三。


▲「鞍馬王子」李智凱（圖／中華奧會提供）


▲中華隊獎牌數。（圖／取自亞運官網）


▲郭婞淳。（圖／中華奧會提供）

郭婞淳23日在女子58公斤級，開賽設定的抓舉開把重量為100公斤、挺舉130公斤，皆是7名參賽選手中最重的。

郭婞淳第一次抓舉輕鬆完成，第二次抓舉103公斤成功，第三次挑戰105公斤成功。頭號勁敵里約奧運金牌、泰國名將蘇甘雅同樣以抓舉103公斤緊追在後。


▲郭婞淳。（圖／中華奧會提供）

接著挺舉，蘇甘雅先上場，第三次挑戰最重的123公斤成功，但郭婞淳在拿手的挺舉部分，第一次試舉就以125公斤成功，超越蘇甘雅，鎖定金牌，最終第三舉挑戰破紀錄143公斤，可惜失敗最後以130公斤，總和235公斤奪金。

上屆仁川亞運前夕，郭婞淳在練習時不慎遭槓鈴壓傷右大腿股外側肌，造成肌肉80％斷裂，一度以為無緣出賽，最終她以抓舉95公斤、挺舉124公斤、總和219公斤獲得第4名，與獎牌擦身而過。


▲郭婞淳（圖／中華奧會提供）

在去年台北世大運與獎牌擦身而過的唐嘉鴻，23日決賽力退中國、哈薩克選手拿下銀牌，這也是我國亞運體操首面獎牌。


▲唐嘉鴻奪銀。（圖／中華奧會提供）

輕艇曲道標杆女子C1決賽陳瑋涵奪銀，延續上屆仁川亞運銀牌佳績，陳瑋涵23日繳出111.14秒，僅次第一的中國選手110.32秒，兩人相差僅有0.82秒，屈居銀牌，陳瑋涵還領先第三名的泰國選手有多達5秒以上，差一點就能改寫上屆成績。


▲陳瑋涵（圖／台中市政府教育局提供）

黃義婷在女子單人雙槳項目替我國拿下第4面銀牌，這也是她個人在亞運的首面獎牌，賽後黃義婷激動落淚感謝一路上許多貴人相助，直說，「終於有屬於我的獎牌了。」

黃義婷在預賽中先以8分56秒66以分組第1晉級決賽，今接著在決賽中繳出8分16秒14，僅次中國選手陳雲霞的8分08秒21，而屈居銀牌。


▲划船國手黃義婷拿下亞運銀牌（圖／中華奧會提供）

亞運自1990年開始增設卡巴迪項目，至今7屆男子組和2屆女子組，合計共九面亞運金牌全部都是由印度隊拿到，印度國內還有職業聯賽，風氣相當盛行。

今年是中華隊第3次參加亞運女子卡巴迪賽事，前2屆分別獲得第5及第7的名次，這回征戰印尼亞運，中華女將昨天擊敗上屆銀牌伊朗後比較得失分，獲得晉級4強的機會。

23日和印度爭金牌戰門票，中華隊雖一開賽就被拉開至1比6落後，但一度追至8:9，可惜下半場未能逆轉落後劣勢，最終以14:27落敗，銅牌作收。

繼李智凱在鞍馬項目奪下歷史性首金後，陳智郁在吊環項目也有不錯的表現，決賽他整體表現不錯，最終得到14.600的成績，當下暫居第2。


▲陳智郁。（圖／中華奧會提供）

雖然之後被大陸選手追過，但陳智郁依舊保持在第3名的成績，最後一位的南韓選手得到的14.150的分數也無法超越他，也確定替中華隊拿下一面銅牌。


▲陳智郁。（圖／中華奧會提供）

雅加達亞運網球女子單打4強戰，台灣新生代好手「小鋼砲」梁恩碩此役不敵大陸好手王薔，以1-6、3-6敗下陣來，無緣來爭奪金牌，不過仍幫助我國拿下一枚銅牌。

我國上一面的亞運女單銅牌，已經是在1958年東京亞運由劉香谷所獲得，而此次梁恩碩雖然沒能更進一步，但卻也拿到台灣睽違60年女單的首牌。


▲ 梁恩碩。（圖／記者陳明安攝，2018.01.31）

關鍵字中華隊台灣郭婞淳李智凱印尼亞運
高雄豪大雨不斷　中職象獅大戰延賽李智凱體操奪金　陸媒：他創造歷史

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan