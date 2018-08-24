亞運／5金6銀大豐收　中華隊獎牌數衝上第八

23日比賽由李智凱在體操鞍馬項目以以招牌湯瑪士迴旋「完美落地」，拿下15.400高分擊敗2位中國選手勇奪金牌，我國首面體操金牌。

中華隊23日在印尼亞運會上令人振奮，不但拿下雙金，還有雙銀、3銅，一口氣進帳6面獎牌，總獎牌數已經來到22面，衝上亞洲第八，包括5金、6銀、11銅。

李智凱在全能個人預賽，鞍馬項目收下15.050分，分組第一晉級，團體決賽更進步，取得15.100分，但中國孫煒在團體決賽鞍馬項目以15.150分力壓李智凱，是不容小覷的對手。

李智凱拋出秘密武器、增加難度，招牌湯瑪士迴旋完美演繹，最後乾淨俐落完美落地，自己還振奮歡呼，連教練林育信也衝上前擁抱，最後拿下15.400高分。

李智凱擠下中國兩位選手，鄒敬園15.100分，孫煒15.075分居第二、三。



▲「鞍馬王子」李智凱（圖／中華奧會提供）



▲中華隊獎牌數。（圖／取自亞運官網）



▲郭婞淳。（圖／中華奧會提供）

郭婞淳23日在女子58公斤級，開賽設定的抓舉開把重量為100公斤、挺舉130公斤，皆是7名參賽選手中最重的。

郭婞淳第一次抓舉輕鬆完成，第二次抓舉103公斤成功，第三次挑戰105公斤成功。頭號勁敵里約奧運金牌、泰國名將蘇甘雅同樣以抓舉103公斤緊追在後。



▲郭婞淳。（圖／中華奧會提供）

接著挺舉，蘇甘雅先上場，第三次挑戰最重的123公斤成功，但郭婞淳在拿手的挺舉部分，第一次試舉就以125公斤成功，超越蘇甘雅，鎖定金牌，最終第三舉挑戰破紀錄143公斤，可惜失敗最後以130公斤，總和235公斤奪金。

上屆仁川亞運前夕，郭婞淳在練習時不慎遭槓鈴壓傷右大腿股外側肌，造成肌肉80％斷裂，一度以為無緣出賽，最終她以抓舉95公斤、挺舉124公斤、總和219公斤獲得第4名，與獎牌擦身而過。



▲郭婞淳（圖／中華奧會提供）

在去年台北世大運與獎牌擦身而過的唐嘉鴻，23日決賽力退中國、哈薩克選手拿下銀牌，這也是我國亞運體操首面獎牌。



▲唐嘉鴻奪銀。（圖／中華奧會提供）

輕艇曲道標杆女子C1決賽陳瑋涵奪銀，延續上屆仁川亞運銀牌佳績，陳瑋涵23日繳出111.14秒，僅次第一的中國選手110.32秒，兩人相差僅有0.82秒，屈居銀牌，陳瑋涵還領先第三名的泰國選手有多達5秒以上，差一點就能改寫上屆成績。



▲陳瑋涵（圖／台中市政府教育局提供）

黃義婷在女子單人雙槳項目替我國拿下第4面銀牌，這也是她個人在亞運的首面獎牌，賽後黃義婷激動落淚感謝一路上許多貴人相助，直說，「終於有屬於我的獎牌了。」

黃義婷在預賽中先以8分56秒66以分組第1晉級決賽，今接著在決賽中繳出8分16秒14，僅次中國選手陳雲霞的8分08秒21，而屈居銀牌。



▲划船國手黃義婷拿下亞運銀牌（圖／中華奧會提供）

亞運自1990年開始增設卡巴迪項目，至今7屆男子組和2屆女子組，合計共九面亞運金牌全部都是由印度隊拿到，印度國內還有職業聯賽，風氣相當盛行。

今年是中華隊第3次參加亞運女子卡巴迪賽事，前2屆分別獲得第5及第7的名次，這回征戰印尼亞運，中華女將昨天擊敗上屆銀牌伊朗後比較得失分，獲得晉級4強的機會。

23日和印度爭金牌戰門票，中華隊雖一開賽就被拉開至1比6落後，但一度追至8:9，可惜下半場未能逆轉落後劣勢，最終以14:27落敗，銅牌作收。

繼李智凱在鞍馬項目奪下歷史性首金後，陳智郁在吊環項目也有不錯的表現，決賽他整體表現不錯，最終得到14.600的成績，當下暫居第2。



▲陳智郁。（圖／中華奧會提供）

雖然之後被大陸選手追過，但陳智郁依舊保持在第3名的成績，最後一位的南韓選手得到的14.150的分數也無法超越他，也確定替中華隊拿下一面銅牌。



▲陳智郁。（圖／中華奧會提供）

雅加達亞運網球女子單打4強戰，台灣新生代好手「小鋼砲」梁恩碩此役不敵大陸好手王薔，以1-6、3-6敗下陣來，無緣來爭奪金牌，不過仍幫助我國拿下一枚銅牌。

我國上一面的亞運女單銅牌，已經是在1958年東京亞運由劉香谷所獲得，而此次梁恩碩雖然沒能更進一步，但卻也拿到台灣睽違60年女單的首牌。



▲ 梁恩碩。（圖／記者陳明安攝，2018.01.31）