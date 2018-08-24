台股早盤跌90點　年線10800一度失守　跌幅收斂中

台北股市今（24）日量縮拉回整理，開盤漲2.78點，加權股價指數以10865.91點開出，沒多久一度下殺近90點，年線與10800點大關失守，其中傳產股漲多拉回，不過整體隨後跌幅收斂。個股部分，指標股台積電早盤跌0.4%、鴻海跌1.3%、大立光跌0.1%。早盤量大走揚的有仁寶、新纖、華新科與信昌化等。

中美貿易談判，但同步也開徵新一輪關稅。不過，美股長達9年的多頭行情仍延續，改寫最長牛市紀錄。美股四大指數23日終場跌多漲少，其中，道瓊工業指數終場下跌76.62點，跌0.3%，收25656.98點；那斯達克指數下跌10.64點，跌幅0.13%，收7878.46點；標準普爾500指數下跌4.84點，跌0.17%，收2,856.98點；費城半導體漲1.61點，漲0.12%，收1356.13點。