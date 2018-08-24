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中央社

柯文哲搶2020 黃重諺：我們不會有這樣的擔心

中央社2018/08/24 09:52
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北24日電）總統府發言人黃重諺今天被問到，總統蔡英文擔不擔心台北市長柯文哲要搶她的2020總統連任的戰爭；黃重諺說，「我相信我們不會有這樣的擔心」。

柯文哲日前談到2014年他以政治素人之姿參選首都市長，當時許多綠營政務官都曾替他上過課，現在看來民進黨是「養虎為患」。

黃重諺今天接受周玉蔻廣播節目專訪，被問到「蔡英文總統擔不擔心柯文哲真的要搶她的2020總統連任的戰爭呢？」他說，「我相信我們不會有這樣的擔心」，重點是，做為執政團隊，現在必須花的心思是在想國家此時此刻是否在軌道上；至於挑戰者，「我不需要花太多的時間在一些不需要太過於矚目的地方」。

黃重諺又說，蔡總統當然支持民進黨的台北市長候選人姚文智。

至於，如果柯文哲在台北市大贏特贏，民進黨是不是就「糟糕了」，黃重諺說，「我相信我們候選人可以選得很好」。

另外，蔡總統職務壓力大，又身兼民進黨主席的角色，距離年底選舉投票剩90幾天，「選情到底樂觀或悲觀？」黃重諺說，「我基本上從樂觀的角度來看」，一方面，中央政府施政蠻上軌道，另外，現在執政團隊候選人在地方治理不輸人家，「沒有讓人家覺得不好意思」。

先前傳出，前總統李登輝與柯文哲見面時提到，很多人批評蔡總統身邊的人是馬屁精、表現不優。黃重諺說，如果真的了解總統個性，「她身邊不會有馬屁精的存在」，蔡總統討論任何政策時，會問幕僚「社會上反對我們的人是怎麼說」。

至於蔡總統身邊的人是不是不敢講真話，黃重諺說「我認為，團隊間沒有這樣的人」，開口就要講真話，要讓總統做得更好，就要讓她知道真實的狀況是什麼。（編輯：李信寬）1070824

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