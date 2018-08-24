柯文哲搶2020 黃重諺：我們不會有這樣的擔心

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統府發言人黃重諺今天被問到，總統蔡英文擔不擔心台北市長柯文哲要搶她的2020總統連任的戰爭；黃重諺說，「我相信我們不會有這樣的擔心」。

柯文哲日前談到2014年他以政治素人之姿參選首都市長，當時許多綠營政務官都曾替他上過課，現在看來民進黨是「養虎為患」。

黃重諺今天接受周玉蔻廣播節目專訪，被問到「蔡英文總統擔不擔心柯文哲真的要搶她的2020總統連任的戰爭呢？」他說，「我相信我們不會有這樣的擔心」，重點是，做為執政團隊，現在必須花的心思是在想國家此時此刻是否在軌道上；至於挑戰者，「我不需要花太多的時間在一些不需要太過於矚目的地方」。