王毅：一帶一路不是馬歇爾計劃

（中央社台北24日電）中國外交部長王毅昨天表示，「一帶一路」是中國向世界提供的國際公共產品，是中國與各國「共同構建人類命運共同體的生動實踐」。它不是什麼「馬歇爾計劃」，也不是地緣戰略構想。

根據中國外交部官網發布，王毅23日在烏蘭巴托與蒙古國外長朝格特巴特爾舉行記者會時作以上表示。

王毅強調，中方從提出「一帶一路」倡議伊始，就堅持共商共建共享原則，秉持透明開放包容理念，遵循國際規則和各國法律，追求綠色環保可持續，致力建設高質量、高標準項目，並注重財政的可持續性。

他說，這些重要的主張和理念，與中方長期奉行的互利共贏開放戰略一脈相承，也是中國與各國共同構建人類命運共同體的生動實踐。