王毅：一帶一路不是馬歇爾計劃

（中央社台北24日電）中國外交部長王毅昨天表示，「一帶一路」是中國向世界提供的國際公共產品，是中國與各國「共同構建人類命運共同體的生動實踐」。它不是什麼「馬歇爾計劃」，也不是地緣戰略構想。
根據中國外交部官網發布，王毅23日在烏蘭巴托與蒙古國外長朝格特巴特爾舉行記者會時作以上表示。
王毅強調，中方從提出「一帶一路」倡議伊始，就堅持共商共建共享原則，秉持透明開放包容理念，遵循國際規則和各國法律，追求綠色環保可持續，致力建設高質量、高標準項目，並注重財政的可持續性。
他說，這些重要的主張和理念，與中方長期奉行的互利共贏開放戰略一脈相承，也是中國與各國共同構建人類命運共同體的生動實踐。
王毅表示，「一帶一路」倡議旨在透過對接各國發展戰略，開拓新的合作空間，發掘新的合作潛力，實現共同發展和共同繁榮。在這個過程中，中方願與各國分享自身發展機遇，「歡迎大家搭乘中國發展的快車」。
他強調，「一帶一路」倡議符合時代潮流，富有生機活力，因此迅速得到全球範圍的支持和響應。
面對媒體提問中蒙兩國該如何推進共建「一帶一路」，王毅表示，中蒙兩國已經簽署「一帶一路」與「草原之路」對接合作協議。中方更加注重改善蒙古國的民生，使每個蒙古國老百姓都能在參與「一帶一路」建設中獲得實實在在的利益。
中國大陸自2013年倡議並推動「一帶一路」經濟援助計畫後，外界多將之視為中國版的「馬歇爾計劃」。
第二次世界大戰結束後，歐洲各國殘破不堪。美國於1948年推出歐洲復興計劃（European RecoveryProgram），在4年期間金援130億美元，外界稱為「馬歇爾計劃」。
不過中國力推「一帶一路」4年多來，最近頻頻受阻，陸續有合作國因為政治疑慮、財政吃緊，因而縮減規模、從長計議甚至直接喊停當地大型基建計畫。
馬來西亞21日宣布，取消與中資合作的東海岸銜接鐵路與蘇里亞策略能源資源（SSER）的合約工程。（編輯：楊昇儒）1070824