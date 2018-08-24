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中央社

颱風西馬隆襲日 大雨創紀錄河川氾濫

中央社2018/08/24 10:03
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者楊明珠東京24日專電）颱風西馬隆昨晚兩度登陸日本，正在日本海往北前進。近畿一帶下起每小時100毫米的大雨，和歌山縣河川氾濫。關西地區有4萬5000戶停電。

日本放送協會（NHK）報導，颱風西馬隆昨晚在日本四國的德島縣登陸後，大約凌晨0時在兵庫縣姬路市附近再度登陸，隨後在近畿北上。

今天上午9時，颱風西馬隆在石川縣輪島市外海北北西210公里處，以每小時50公里的速度往北前進。

颱風西馬隆最大風速每秒30公尺，最大瞬間風速每秒40公尺，中心半徑60公里內風速每秒25公尺以上。

颱風西馬隆侵襲近畿、北陸地區，到今天清晨為止，這些地區斷斷續續雨勢猛烈。日本氣象廳對大阪府、京都府、兵庫縣、和歌山縣、福井縣陸續發出「紀錄性短時間大雨情報」。

日本時間昨晚11時30分至今天凌晨0時30分左右，在神戶機場觀測到一小時間的雨量143毫米，雨勢猛烈。到凌晨2時10分為止的3個小時間的雨量達248.5毫米。

到今天清晨之間的3小時間的雨量，京都市右京區京北觀測到172.5毫米、大阪府能勢町160毫米，都是統計以來的新高紀錄。

氣象廳表示，受到大雨沖刷的影響，奈良縣、山梨縣發生土石災害的危險性非常高。

此外，流經和歌山縣的熊野川凌晨已氾濫。今天上午，三重縣與和歌山縣還有河川已超過「氾濫危險水位」。

氣象廳預測，颱風西馬隆正從日本海北上，今晚在北海道西方的外海轉變成溫帶低氣壓。

受到這個低氣壓與鋒面的影響，北日本地區今天傍晚起可能降下每小時50毫米以上的大雨，到明天為止，下大雨的可能性高。此外，受到從南方流入的暖濕空氣的影響，以東日本太平洋一側為主的地區可能下大雨。

受到颱風的影響，截至上午7時30分，關西地區有4萬5000戶停電。兵庫縣淡路市的公園有一座高40公尺的發電風車被強風吹倒。此外，神戶電鐵有馬線因土石崩落，導致部分區間停駛。

今天上午關西機場B跑道，有飛機用貨櫃被強風吹落，跑道關閉，地勤人員加緊整理，中午前可望重啟。（編輯：紀錦玲）1070824

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