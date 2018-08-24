南部豪雨成災　仍有1.2萬戶停電　嘉義、台南最慘

熱帶性低氣壓引進大量水氣，每小時100毫米以上的強降雨，不僅造成南部地區多處淹水，也導致停電災情。截至今（24）日上午10點，全台仍有1.2萬戶停電，一級淹水警戒範圍包含嘉義縣、台南市部分地區，朴子溪、八掌溪，以及急水溪也達到河川水位一級警戒，提醒當地民眾要多加留意。

氣象局指出，這次熱帶低氣壓因地形條件因素不利形成颱風，但目前因無明顯引導氣流，所以移動速度緩慢，未來24小時中南部地區仍需嚴防短延時強降雨所帶來的影響，目前適逢大潮，嘉義沿海地區須嚴防海水倒灌情形。

一級淹水警戒範圍包含嘉義縣(義竹鄉)、台南市(七股區、六甲區、北門區、白河區、官田區、東山區、後壁區、柳營區、將軍區、麻豆區、善化區、新市區、新營區)；二級淹水警戒範圍包含屏東縣(枋山鄉)、嘉義縣(布袋鎮、鹿草鄉)、台南市(下營區、安定區、西港區、佳里區、楠西區、學甲區、鹽水區)。