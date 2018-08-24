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南部豪雨成災　仍有1.2萬戶停電　嘉義、台南最慘

記者彭夢竺／台北報導2018/08/24 10:22
▲中南部豪雨成災。（圖／記者郭俊暉攝,2018.08.23）
▲中南部豪雨成災。（圖／記者郭俊暉攝,2018.08.23）

熱帶性低氣壓引進大量水氣，每小時100毫米以上的強降雨，不僅造成南部地區多處淹水，也導致停電災情。截至今（24）日上午10點，全台仍有1.2萬戶停電，一級淹水警戒範圍包含嘉義縣、台南市部分地區，朴子溪、八掌溪，以及急水溪也達到河川水位一級警戒，提醒當地民眾要多加留意。

氣象局指出，這次熱帶低氣壓因地形條件因素不利形成颱風，但目前因無明顯引導氣流，所以移動速度緩慢，未來24小時中南部地區仍需嚴防短延時強降雨所帶來的影響，目前適逢大潮，嘉義沿海地區須嚴防海水倒灌情形。

一級淹水警戒範圍包含嘉義縣(義竹鄉)、台南市(七股區、六甲區、北門區、白河區、官田區、東山區、後壁區、柳營區、將軍區、麻豆區、善化區、新市區、新營區)；二級淹水警戒範圍包含屏東縣(枋山鄉)、嘉義縣(布袋鎮、鹿草鄉)、台南市(下營區、安定區、西港區、佳里區、楠西區、學甲區、鹽水區)。

寶山第二水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、集集攔河堰、仁義潭水庫、蘭潭水庫、白河水庫、德元埤、烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫、虎頭埤、鹽水埤、阿公店水庫、牡丹水庫也進入放水警戒，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險。河川水位一級警戒包含朴子溪、八掌溪、急水溪。

停電部分，截至今日上午10點，全台曾停電用戶數58363戶，已修復46218戶，仍有12145戶停電，其中，嘉義縣最嚴重4399戶尚未復電、台南市也有4337戶依舊停電。

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