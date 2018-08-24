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美中貿易戰下 美肉庫存大漲 供應商依然增產

鉅亨網2018/08/24 10:18
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隨著美國加工廠的擴張，豬肉和雞肉供應將繼續增加，加劇了創紀錄的生產和儲存水平，從而壓低了價格。

由於製造商面臨較低的豬肉價格、關稅、和不斷上漲的運費，Hormel 食品公司 (HRL-US) 週四 (23 日) 下調了銷售預期。

雞肉商 Sanderson Farms (SAFM-US) 公布了最新季度的 1150 萬美元利潤，較去年同期的 1.158 億美元少了近 90%，遠低於分析師的預期，使股價跌。

Sanderson 股價下跌 0.22% 至 106.47 美元，Hormel 股價下跌 3.06%，但盤後漲 3.16% 至 38.51 美元。

Hormel 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
Hormel 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Hormel 財務長 Jim Sheehan 在電話會議上表示，關稅、運費、供應水平、和需求都造成了市場波動。

肉類加工商認為，美國和國際肉類消費的持續增長將會助他們脫離現今的低迷狀態。為了避開美中貿易戰，肉商試圖降價以保持庫存的進出，而美國冷藏庫存的供應量也開始接近了歷史最高水平。今年迄今為止，芝加哥商品交易所的瘦肉豬期貨價格已經下跌了 26%。

今年肉商的整合頻繁，美國肉商泰森 Tyson Foods (TSN-US) 週二 (21 日) 同意以 21.6 億美元金額併購麥當勞 (MCD-US) 及其他食品連鎖店的頂級肉類供應商 Keystone Foods，以增加其對餐館的銷售，防止供應過剩及關稅問題擠壓獲利。

這些收購旨在提升公司的毛利，並將其銷售額與目前困擾美國肉類行業商品市場的風險隔離開來。儘管如此，泰森上個月還是降低了今年的利潤預期，理由是關稅和「蛋白質過剩」的影響。美國最大的銷售肉類供應商泰森、Hormel、以及 Pilgrim's Pride (PPC-US) 和 Sanderson Farms。

在中西部地區開設的巨大新豬肉廠對效率較低的廠施加壓力。Hormel 提到它將以 3000 萬美元的價格將內布拉斯加州的一家豬肉加工廠賣給農民擁有的 WholeStone Farms。

Hormel 首席執行長 Jim Snee 表示，WholeStone 計劃對工廠進行翻新並增加第二班產量，將使產量超過目前每天屠宰的 10500 頭豬。他估計這些升級將花 Hormel 大約 8000 萬美元。

根據國家豬肉委員會的數據，擴大後的工廠將增加豬肉產業的產能，在過去兩年中增加了 8%。隨著未來幾個月在愛荷華州開設另一家豬肉廠，數字預計將進一步上升。

與此同時，總部位於密西西比州的 Sanderson 表示將繼續推進計劃於 2019 年在德克薩斯州開設的一家新的家禽加工廠，這將使其加工能力提高 9%。

Sanderson 公司執行長 Joe Sanderson 表示，他預計家禽需求將繼續增長，但他表示，今年紅色肉類供應量大，價格低，從未見過牛肉和豬肉會影響雞肉的情況也發生了。

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