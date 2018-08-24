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藥頭利用通訊軟體販毒　遭警查獲

記者鄧力軍／台中報導2018/08/24 10:51
▲台中市警四分局查獲31包愷他命及毒咖啡包（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.08.24)
▲台中市警四分局查獲31包愷他命及毒咖啡包（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.08.24)

李姓男子自己有吸毒惡習，另透過通訊軟體發送販毒訊息向不特定人販賣，第四分局偵查隊警方鎖定蒐証後，日前趁騎機車外送毒品時將他逮捕，起出愷他命、毒咖啡包共31包，手機3支。警方於暑期青春專案期間將他逮獲，阻斷青少年遭受毒害之機會。


▲第四分局警方從李姓葯頭機車置物箱中搜出毒品（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.08.24)

警方調查，26歲李姓男子於學生時期即曾有吸食愷他命被警方查獲之裁罰紀錄，不但不知悔改，還愈陷愈深，為了賺取吸毒費用及更高利潤，利用通訊軟體發送販賣毒品之廣告訊息，招攬不特定人士購毒，其中更包含未成年青少年，偵查隊蒐証完畢掌握其行蹤，上星期趁其騎機車外出時半途將逮。

第四分局偵查隊長張國益呼籲，青少年不要被精美包裝的咖啡包外表所矇騙，提醒青少年勿施用來路不明之咖啡包，且為展現保護青少年決心及加強打擊取締不法行為，將同時針對青少年易聚集之網咖、KTV、夜店及賭博性電子遊戲場所加強查緝，歡迎一起加入友善通報網，即時反映各項治安情資，共同阻絕不法入侵社區，維護優質的生活環境安全。
 

 

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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關鍵字愷他命k他命毒咖啡第四分局偵查隊張國益
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