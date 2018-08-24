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小貨車墜落山谷嚴重扭曲變形　一對老夫妻斷魂

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/24 10:37
▲芬園鄉許姓老翁小貨車前往山區採收龍眼，不慎墜落山谷中，小貨車嚴重扭曲變形，消防員搶救受困車中的老夫妻，但均已遇難。（圖／消防局提供，2018.08.24)
▲芬園鄉許姓老翁小貨車前往山區採收龍眼，不慎墜落山谷中，小貨車嚴重扭曲變形，消防員搶救受困車中的老夫妻，但均已遇難。（圖／消防局提供，2018.08.24)

暴風驟雨夾擊中台灣，彰化縣芬園鄉八卦山區傳出一起小貨車墜落山谷意外，芬園鄉一對老夫妻23日前往芬園鄉員草路附近果園採收龍眼時，遲遲未返家裡，家屬認為有異報警協尋，警消動員漏夜搜尋，24日清晨5時40分許傳出噩耗，消防救難人員在員草路銜接的產業道路下方約80公尺處，發現他們共乘的小貨車翻落，消防員攀繩進入陡峭的山溝搶救，但夫妻倆最後都已身亡。


芬園鄉許姓老翁小貨車前往山區採收龍眼，不慎墜落山谷中，小貨車嚴重扭曲變形，消防員搶救受困車中的老夫妻，但均已遇難。（圖／消防局提供，2018.08.24)

中部地區從23日夜裡到龐大雨勢不斷還夾帶強風，警方調查，許姓老翁與陳姓妻子23日與女兒一起到芬園鄉員草路果園採龍眼工作，快到中午時，先要女兒回家作飯，但過了中午仍不見他們回家吃飯，在遍尋不著後，23日晚間9時40分向彰化警分局安山派出所報案。


▲芬園鄉許姓老翁小貨車前往山區採收龍眼，不慎墜落山谷中，小貨車嚴重扭曲變形，消防員搶救受困車中的老夫妻，但均已遇難。（圖／消防局提供，2018.08.24)

消防局指出，82歲的許姓老翁開著小貨車行經彰化縣、南投縣交界處的八卦山區時，疑因天雨路滑視線不清，當場翻落數十公尺深的山谷，小貨車嚴重毀損，許姓男子與陳姓婦人（80歲）兩人都受困車內，消防局據報派員趕往搶救，但因山谷相當陡峭，消防員以攀降方式搶險下山溝，發現車內的夫妻已無氣息，傷勢相當嚴重，儘管搶救脫困，但夫妻倆都已死亡。


▲芬園鄉許姓老翁小貨車前往山區採收龍眼，不慎墜落山谷中，小貨車嚴重扭曲變形，消防員搶救受困車中的老夫妻，但均已遇難。（圖／消防局提供，2018.08.24)

警方指出，這對夫妻開小貨車行經該處時，疑因天雨路滑加上視線不清，翻落數十公尺的山谷中，消防局清晨近5時據報，在彰化縣139線大彰路與員草路口的山谷有車輛墜谷，立即動員20多名消防員趕往現場搶救。


▲芬園鄉許姓老翁小貨車前往山區採收龍眼，不慎墜落山谷中，小貨車嚴重扭曲變形，消防員搶救受困車中的老夫妻，但均已遇難。（圖／消防局提供，2018.08.24)

消防員發現山谷相當陡峭，立即以繩索攀降方式，向山溝搶進，抵達山溝時發現墜谷的小貨車嚴重扭曲變形，搶救到清晨7時40分，消防員率先將妻子救出脫困，但已無氣息，家屬焦急等候，消防員稍後將受困車內的丈夫搶救脫困，但兩人都已死亡。


▲芬園鄉許姓老翁小貨車前往山區採收龍眼，不慎墜落山谷中，小貨車嚴重扭曲變形，消防員搶救受困車中的老夫妻，但均已遇難。（圖／消防局提供，2018.08.24)

關鍵字芬園鄉龍眼小貨車消防139線
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