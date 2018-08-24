霹靂攻海外 第3季營收雙動能

（中央社記者吳家豪台北24日電）文創股霹靂財務長郭宗霖表示，因拓展日本及大陸市場，霹靂海外營收占比今年上半年已達16%，且第3季受惠霹靂藝術科幻特展、兩岸各項遊戲授權，可望挹注營收。
霹靂2018年上半年營收新台幣3.39億元，年增12%；受惠於新台幣、人民幣匯率走貶，上半年稅後淨利5365.5萬元，每股盈餘（EPS）1.05元，獲利較去年同期大幅成長。
郭宗霖說，霹靂布袋戲劇集收入的營收比重在下降，但商品銷售及授權收入的比重卻都上升；更值得注意的是，由於日本及大陸市場的開展，海外收入占比由2016年的8%增加到2017年的10%，今年上半年已達16%。
郭宗霖指出，就市場面向而言，霹靂對於台灣、日本及大陸市場的策略分別為「台灣市場穩健成長、日本市場強勢發展、大陸市場全面布局」。從產品面向而言，第3季有霹靂藝術科幻特展、兩岸各項遊戲授權，10月1日將推出台日合作奇幻武俠布袋戲「ThunderboltFantasy東離劍遊紀2」，12月5日將推出最新劇集「刀說異數」，另將於2020年推出「素還真大電影」。
霹靂今年陸續在大陸推出包括在烏鎮大劇院舉行的「還真三十」、廣州螢火蟲動漫遊戲嘉年華、ChinaJoy、北京國際動漫展等各項大型線下活動。郭宗霖說，雖然因大陸市場開展，上半年度推銷費用較去年同期成長約1300萬元，但大型線下活動成功吸引粉絲及消費者目光。
郭宗霖表示，霹靂在大陸線下活動吸引消費者人潮的能力，已讓許多大型商場邀約展出或演出；線下活動不僅有利於推廣霹靂布袋戲，推動周邊商品銷售，更開創多元收入。（編輯：楊凱翔）1070824