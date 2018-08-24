霹靂攻海外 第3季營收雙動能

（中央社記者吳家豪台北24日電）文創股霹靂財務長郭宗霖表示，因拓展日本及大陸市場，霹靂海外營收占比今年上半年已達16%，且第3季受惠霹靂藝術科幻特展、兩岸各項遊戲授權，可望挹注營收。

霹靂2018年上半年營收新台幣3.39億元，年增12%；受惠於新台幣、人民幣匯率走貶，上半年稅後淨利5365.5萬元，每股盈餘（EPS）1.05元，獲利較去年同期大幅成長。

郭宗霖說，霹靂布袋戲劇集收入的營收比重在下降，但商品銷售及授權收入的比重卻都上升；更值得注意的是，由於日本及大陸市場的開展，海外收入占比由2016年的8%增加到2017年的10%，今年上半年已達16%。