民雄地下道淹水傳人車受困 消防潛水搜尋無獲

超大豪雨肆虐下，包括嘉義縣朴子市、東石鄉、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、太保市與民雄鄉等地都傳淹水災情。許多人清晨起床後，看到四處汪洋一片、車輛泡水，直呼「災情慘重」。

嘉義地區截至上午9時止，超過10個測站累積雨量超過500毫米，達到「24小時累積雨量達500毫米以上」的超大豪雨標準，其中尤以鹿草鄉降雨758毫米，高居全台降雨量之冠。

（中央社記者江俊亮嘉義縣24日電）受熱帶性低氣壓影響降下豪雨，嘉義縣多個鄉鎮淹水；民雄地下道今天凌晨傳出有人車受困，但消防隊員潛水5趟搜尋無所獲。

民雄消防隊凌晨1時47分接獲報案，指民雄地下道有人車受困，消防分隊立即派員前往搜救，發現地下道已成大蓄水池，消防人員著潛水裝備下潛到地下道，但往返5趟搜尋，一無所獲，最後派員在場警戒。

據經濟部水利署第五河川局資料，嘉義地區截至上午9時，有5座橋梁因大雨而封閉，包括嘉南橋、台林橋、華興橋、潭上橋與八掌二號橋。

此外，嘉義市通往高鐵站的「高鐵大道」、通往國立故宮博物院南部院區的「故宮東路」等多條道路也因淹水而封閉。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處也發布訊息指出，嘉115線竹崎復金往梅山安靖方向有土石崩塌，覆蓋阿里山森林鐵路；阿里山林業村景觀池及大排已滿水位，將視天候狀況儘速清理。（編輯：李明宗）1070824