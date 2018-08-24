NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

民雄地下道淹水傳人車受困 消防潛水搜尋無獲

中央社2018/08/24 10:07
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者江俊亮嘉義縣24日電）受熱帶性低氣壓影響降下豪雨，嘉義縣多個鄉鎮淹水；民雄地下道今天凌晨傳出有人車受困，但消防隊員潛水5趟搜尋無所獲。

嘉義地區截至上午9時止，超過10個測站累積雨量超過500毫米，達到「24小時累積雨量達500毫米以上」的超大豪雨標準，其中尤以鹿草鄉降雨758毫米，高居全台降雨量之冠。

超大豪雨肆虐下，包括嘉義縣朴子市、東石鄉、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、太保市與民雄鄉等地都傳淹水災情。許多人清晨起床後，看到四處汪洋一片、車輛泡水，直呼「災情慘重」。

民雄消防隊凌晨1時47分接獲報案，指民雄地下道有人車受困，消防分隊立即派員前往搜救，發現地下道已成大蓄水池，消防人員著潛水裝備下潛到地下道，但往返5趟搜尋，一無所獲，最後派員在場警戒。

據經濟部水利署第五河川局資料，嘉義地區截至上午9時，有5座橋梁因大雨而封閉，包括嘉南橋、台林橋、華興橋、潭上橋與八掌二號橋。

此外，嘉義市通往高鐵站的「高鐵大道」、通往國立故宮博物院南部院區的「故宮東路」等多條道路也因淹水而封閉。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處也發布訊息指出，嘉115線竹崎復金往梅山安靖方向有土石崩塌，覆蓋阿里山森林鐵路；阿里山林業村景觀池及大排已滿水位，將視天候狀況儘速清理。（編輯：李明宗）1070824

颱風西馬隆襲日 大雨創紀錄...黨內二度逼宮 澳洲總理滕博...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan