NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

小米手機印度市場銷售告捷 PCB柏承受惠程度最大

鉅亨網2018/08/24 10:42
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

中國手機大廠小米在印度市場成功拿下當地超過 3 成市占率，子品牌 POCO 新機 Pocophone F1 也將在當地上市，台廠小米供應鏈除鴻海 (2317-TW) 獲法人看好之外，PCB 供應廠則以柏承 (6141-TW) 的受惠最大。

目前小米手機的 PCB 訂單共有 5 家 PCB 廠承接，除柏承之外，還有欣興 (3037-TW)、華通 (2313-TW) 及健鼎(3044-TW) 以小米手機 PCB 訂單占柏承昆山廠訂單量達 6 成來看，小米快速在印度市場崛起，柏承受惠程度將會最大。

小米手機板訂單採取 HDI(高密度連絡板)2 階及 3 階的製程，屬於高加值的 PCB 製程，對柏承而言，是高加值的量產板。柏承的小米訂單第 2 季以來就呈現穩定增加，第二、三季訂單優於去年同期。

柏承昆山廠目前資本額約人民幣 3.01 億元，是台灣柏承全資子公司，去年營收人民幣 3 億多元，獲利人民幣 2000 多萬元，目前擁有每月 30 萬呎 HDI 製程為主，利用率約 90%，PCB 產品應用端以手機、耳機、單眼數位相機、穿戴式與醫療用品，捨棄過去大量依賴韓系訂單的模式。

柏承日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字小米柏承headline
美中貿易戰下 美肉庫存大漲...〈財報〉受惠雲端服務需求成...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan