豪雨釀災 經濟部：通盤檢討水利系統

而強大雨勢也造成高雄前鎮、美濃等區域出現淹水情形，根據中央災害應變中心統計，截至今天早上9時為止，熱帶低壓已造成5萬2996 戶停電，884處淹水，並有6人輕傷。

熱帶性低氣壓移動緩慢影響時間拉長，經濟部水利署評估，至今天下午2時以前，降雨熱點仍集中於中南部地區，台中以南縣市低漥地區需嚴防短延時強降雨導致淹水，目前集集攔河堰及高屏溪攔河堰原水濁度已達警戒。

曾文生上午出席「經濟部107年員工親子活動」，會前受訪時表示，會造成淹水主要是因為時雨量太大，幾乎已經達到97年卡玫基颱風規模，當時1小時雨量50.5毫米，淹水面積達322公頃；這次豪雨最大1小時雨量則來到64.5毫米。

曾文生指出，時雨量過大，已經超過很多排水系統設計的極限負荷程度，不過，整體來看也可發現，退水速度非常快，顯見相關水利設施還是有發揮排水功能，這幾年政府陸續投入大量治水預算，面對極端氣候現象越來越明顯，水利系統主幹道已經做加強，但在道路側溝排水等部分，短時間不太容易做大幅度改變。

對於外界批評中南部淹水，滯洪池等水利建設沒有發揮應有效果，曾文生說，過去颱風降雨大多從山上來，這次則集中在平地地區，加上熱帶低壓滯留時間又長，後續會通盤檢討整體水利系統，如何因應類似這次的強降雨、降雨集中等情形，不過，還要去評估討論，後續要投入的工程及經費規模。（編輯：林沂鋒）1070924