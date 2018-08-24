NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

豪雨釀災 經濟部：通盤檢討水利系統

中央社2018/08/24 10:35
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者朱則瑋台北24日電）熱帶性低氣壓帶來強降雨，中南部地區出現淹水等災情，經濟部政務次長曾文生今天說，主要是瞬間降雨過大所致，會通盤檢討水利系統，如何來因應這種狀況。

熱帶性低氣壓移動緩慢影響時間拉長，經濟部水利署評估，至今天下午2時以前，降雨熱點仍集中於中南部地區，台中以南縣市低漥地區需嚴防短延時強降雨導致淹水，目前集集攔河堰及高屏溪攔河堰原水濁度已達警戒。

而強大雨勢也造成高雄前鎮、美濃等區域出現淹水情形，根據中央災害應變中心統計，截至今天早上9時為止，熱帶低壓已造成5萬2996 戶停電，884處淹水，並有6人輕傷。

曾文生上午出席「經濟部107年員工親子活動」，會前受訪時表示，會造成淹水主要是因為時雨量太大，幾乎已經達到97年卡玫基颱風規模，當時1小時雨量50.5毫米，淹水面積達322公頃；這次豪雨最大1小時雨量則來到64.5毫米。

曾文生指出，時雨量過大，已經超過很多排水系統設計的極限負荷程度，不過，整體來看也可發現，退水速度非常快，顯見相關水利設施還是有發揮排水功能，這幾年政府陸續投入大量治水預算，面對極端氣候現象越來越明顯，水利系統主幹道已經做加強，但在道路側溝排水等部分，短時間不太容易做大幅度改變。

對於外界批評中南部淹水，滯洪池等水利建設沒有發揮應有效果，曾文生說，過去颱風降雨大多從山上來，這次則集中在平地地區，加上熱帶低壓滯留時間又長，後續會通盤檢討整體水利系統，如何因應類似這次的強降雨、降雨集中等情形，不過，還要去評估討論，後續要投入的工程及經費規模。（編輯：林沂鋒）1070924

霹靂攻海外 第3季營收雙動能港媒：共軍東部戰區高層涉違紀受

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan