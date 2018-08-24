台股10800點關卡保衛戰 強弱分野在年線

到10點40分，台股加權指數來到10799.69點，下跌63.44點，成交值來到新台幣485.92億元。電子股盤中跌0.44%，金融股跌0.42%。

台股早盤震盪走跌，電子權值股疲軟整理，矽晶圓弱勢，OTC櫃買指數一度下挫近1.3%，大盤跌破10800點整數關卡，最低來到10770點，跌逾90點，之後跌幅漸收斂，力守年線約10784點。

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）電子弱勢，櫃買指數疲軟，台股一度跌破10800點整數關卡，回測年線。法人表示，台股若失守年線，盤面將是弱勢格局，建議投資人保守操作。

主要電子權值股走勢整理，台積電來到244.5元，在平盤上下遊走，鴻海來到80.8元，跌1.2%，股王大立光守平盤4485元。聯發科來到250元，跌1.2%。日月光投控來到73.3元，跌0.8%。

被動元件族群相對抗跌，國巨盤中來到642元，漲2.2%。華新科來到274元，漲3.8%。

金控股國泰金、富邦金、中信金在平盤附近整理。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股近日量縮反彈，不過今天受到美股回檔修正、以及傳產和原物料類股弱勢影響，台股量縮拉回，預估今天量能約1000億元出頭。

展望台股走勢，簡伯儀表示，台股近日量縮反彈，結構不夠扎實，今天回測年線，若失守年線，盤面將是弱勢格局，建議投資人保守操作。（編輯：楊凱翔）1070824