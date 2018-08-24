三大產業7月營業氣候測驗點均上揚 惟看未來半年多數

台灣經濟研究院今 (24) 日公布 7 月營業氣候測驗點，製造業、服務業和營建業均同步上揚，其中製造業來到 101.74 點，月增 1.35 點，服務業為 100.43 點，月增 3.38 點，而營建業為 98.51 點，月增 0.87 點；製造業與服務業皆由下滑轉為上升，營建業則為連續 2 個月上升，不過，多數廠商看未來半年，看法多是持平。

台經院指出，儘管美國經濟表現強勁，不過，美元和利率走高已開始影響體質較差的新興經濟體，加上貿易緊張局勢升溫、新興市場金融動盪加劇，下半年全球經濟表現存下行風險。