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淹水没封橋導致車滅頂　引官民口水

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/08/24 11:00
▲連接嘉義縣、市的永欽橋未封，車子遭滅頂。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2018.08.24）
▲連接嘉義縣、市的永欽橋未封，車子遭滅頂。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2018.08.24）

嘉義市往82快速道路臨中和交流道附近的永欽橋(永欽二字係嘉義市前市長黃敏惠的父親之名)，位於縣、市交界較為低窪處，每逢大雨必淹水，為維護用路人的安全，永欽橋也一定會設障封橋，今(24)日上午未封橋，造成車子滅頂，引發官、民口水。

熱帶性低氣壓帶來龐大雨量，永欽橋附近淹水情形自不能免。因淹水橋未封造成車輛滅頂，譚姓民眾(也將參選市議員)在地方交誼群組內表示，7:45分永欽橋完全沒有封橋，已有民眾車輛駛入滅頂，(嘉義市政府)一級應變中心在凌晨3點多已成立，市府如此的危機處理怎麼保障人民財產生命安全！

署名Mr.Chen的市府官員回覆「那好像是嘉義縣管的哦！」，即找來嘉義市政府工務處李建賢處長加入群組。

譚民眾指出，湖子內路段，橋頭是嘉義市，那是否應該請嘉義縣來嘉義市封橋；上次封橋是八掌派出所封橋的，關心市民生命財產安全，有需要推拖責任嗎？

李建賢回覆：「永欽橋分二段，永欽一號歸市府管理，永欽二號橋由縣府管理，任一邊有需要封橋時會立即通知配合，剛剛市府接獲縣府通知要封閉二號橋，本市已配合封閉永欽一號橋。」

Mr.Chen又說，嘉義市消防局已經派人前去查看，處理，同時了解到底是嘉義縣管轄還是嘉義市管轄，但是國華兄直指市府危機處理能力，所以要釐清權責，不是推卸責任。

譚民則指，民眾怎麼會知道那裡是嘉市管轄，那以後請佇立看板告知民眾縣市管轄區段，方便民眾投訴反應，我們已經滿身雨水，不要在讓官員噴口水

Mr.Chen直白的表示，你要選市議員不是一般民眾！

譚民有點不悅的指出，多少車輛在淹水點迴轉，我是參選人，不應該為民眾發聲嗎？您這樣的邏輯很奇怪，我是參選人，不也是民眾嗎？

有稱「治強」的百姓也加入：「賣水果的管到市政，你不應該懷疑縣市誰管，你應該說，那是國民黨的錯，跟執政的民進黨沒關係，何況還是永欽橋！」；「能否也請賣魚的，賣豬肉的，也來發表一下看法。」

關鍵字熱帶性低氣壓永欽橋黃敏惠嘉義縣嘉義市
竹坑土石流楓港封路　獅子鄉停班課少年騎機車出車禍　求員警別跟媽說

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