〈財報〉受惠雲端服務需求成長 VMware獲利優於

全球知名虛擬化軟體公司 VMware(VMW-US) 於週四 (23 日) 公布了第二季財報。受惠於雲端軟體服務的強勁需求，VMware 公司第二季的獲利和營收皆超越了分析師的預期。

在截至 8 月 3 日的第二季，VMware 的淨利成長了 58.6%，達到 6.44 億美元，EPS 落在 1.56 美元。該公司表示，營收也包含 VMware 對 Pivotal Software 投資的 2.31 億美元收益。

若不包括一次性收益，VMware 營收為 21.7 億美元，EPS 為 1.54 美元，比去年同期成長 13%。根據湯森路透 I / B / E / S 的數據，高於分析師平均預期的營收 21.4 億美元，EPS 1.49 美元。