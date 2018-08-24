NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

〈財報〉受惠雲端服務需求成長 VMware獲利優於

鉅亨網2018/08/24 10:50
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

全球知名虛擬化軟體公司 VMware(VMW-US) 於週四 (23 日) 公布了第二季財報。受惠於雲端軟體服務的強勁需求，VMware 公司第二季的獲利和營收皆超越了分析師的預期。

在截至 8 月 3 日的第二季，VMware 的淨利成長了 58.6%，達到 6.44 億美元，EPS 落在 1.56 美元。該公司表示，營收也包含 VMware 對 Pivotal Software 投資的 2.31 億美元收益。

若不包括一次性收益，VMware 營收為 21.7 億美元，EPS 為 1.54 美元，比去年同期成長 13%。根據湯森路透 I / B / E / S 的數據，高於分析師平均預期的營收 21.4 億美元，EPS 1.49 美元。

「第二季是另一個強勁的季度，因為我們在各個地區的產品和服務繼續保持良好的發展趨勢，」VMware 執行長 Pat Gelsinger 說道。「隨著下一次 VMworld 大會即將開幕，將會有越來越多客戶依賴 VMware 作為他們不可或缺的數位化基礎，並實現業務轉型。」

該公司的軟體服務業務營收是該公司的主要營收來源，在第二季成長了約 11%，達到 12.7 億美元，與分析師預期一致。授權相關業務則是達到了 9 億美元，比去年同期成長了 19%。

在報告中，財務長 Zane Rowe 表示，該季的成長動能主要來自「整體企業強勁的運營表現，以及產品授權業務在所有主要產品類別中均實現了兩位數的年增率。」

未來預測方面，分析師預期 VMware 第三季的營收為 21.6 億美元，EPS 落在 1.49 美元。

上個月，戴爾 (DVMT-US) 表示將支付 217 億美元的現金和股票來回購 VMware 相關的股票，並力求在一次上市。

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字vmware雲端財報戴爾鉅亨headline
小米手機印度市場銷售告捷 ...三大產業7月營業氣候測驗點...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan