兩少年騎朋友機車出車禍　哀求員警「不要跟我媽說」

台中市16歲與17歲的兩名青少年，日前晚間向朋友借機車外出兜風，結果擦撞一輛同方向的機車，3人都受傷；警方到場處理時，16歲張姓少年不斷向警員表示一定會負起賠償責任，「只要不要跟媽媽講」，全身緊張得直發抖。員警解釋未成年騎車發生事故，應由監護人到場陪同製作談話記錄表，既然事故已發生，仍需通知家長。
第四分局交通分隊調查，張姓少年(16歲)載著17歲友人沿永春路快車道左轉筏子東街與直行機車尤男(19歲)碰撞，張男自知自己無照駕駛，又害後座陳姓少年(17歲)受傷，加上機車又是借來的，焦急萬分，不斷向員警表示會繳罰單也會賠償對方損失，只要不要告訴他媽媽，「她若知道，會很生氣」。
張姓少年說自己明明騎很慢，左轉前也有打方向燈，不知怎麼會發生擦撞。員警針對張男無照駕駛部分，依規定製單告發，並向張姓少年解釋，未成年騎車發生事故，應由監護人到場陪同製作談話記錄表，既然事故已發生，仍需通知家長。
交通分隊分隊長顏志明表示，青少年對於使用汽機車缺乏應有的安全駕駛知識、技能與法規觀念薄弱，家長應多注意青少年之行為，根據「道路交通管理處罰條例」第21條規定，未滿十八歲之人無照駕駛汽機車，駕駛人及其法定代理人或監護人，應同時接受道路交通安全講習，且將處以新臺幣六千元以上一萬二千元以下罰鍰。