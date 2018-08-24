兩少年騎朋友機車出車禍　哀求員警「不要跟我媽說」

台中市16歲與17歲的兩名青少年，日前晚間向朋友借機車外出兜風，結果擦撞一輛同方向的機車，3人都受傷；警方到場處理時，16歲張姓少年不斷向警員表示一定會負起賠償責任，「只要不要跟媽媽講」，全身緊張得直發抖。員警解釋未成年騎車發生事故，應由監護人到場陪同製作談話記錄表，既然事故已發生，仍需通知家長。

第四分局交通分隊調查，張姓少年(16歲)載著17歲友人沿永春路快車道左轉筏子東街與直行機車尤男(19歲)碰撞，張男自知自己無照駕駛，又害後座陳姓少年(17歲)受傷，加上機車又是借來的，焦急萬分，不斷向員警表示會繳罰單也會賠償對方損失，只要不要告訴他媽媽，「她若知道，會很生氣」。