「游擊式暴雨」炸中南部　氣象專家：雨勢將緩慢北移竹苗

南部大豪雨不斷，淹水災情慘重。氣象專家彭啟明今（ 24 ）日在臉書表示，昨日清晨熱帶低氣壓中心在高屏附近登陸後，由於缺乏明顯的導引氣流、緩慢北上，目前在彰化、台中附近，還有類似環流的態勢，清晨降雨的最大熱區在雲林、嘉義、台南附近。他預測，這個低壓仍將緩慢北上，白天雨勢會北移到新竹、苗栗附近，有可能今晚在中部附近出海，降雨狀況也會從今晚到周六清晨逐漸緩和，但仍會有不穩定雨勢出現。

彭啟明指出，低壓的環流中心在周六逐漸接近福建沿海，強度趨於減弱，整體雨帶強度跟著減緩，剩下偏西南風的水氣還是有雨勢，但降雨會趨緩一些，值得注意的是，周日開始西南風又會逐漸增強，天氣還是不穩定，這種型態的天氣預測變動度很高。他指出，未來幾天一直到下周三、四，台灣都位於較強西南風環境，天氣不穩定，會有豪大雨發生機會，尤其是中南部區域特別要提高警覺。



▲氣象專家彭啟明分析未來降雨變化。（圖／翻攝自天氣風險公司粉專）

彭啟明形容，這次降雨如同「游擊式的暴雨」，整體環境水氣充沛，再配合地形，無法宣洩所造成的淹水非常嚴重，目前在雲林、嘉義、台南的降雨熱區，時雨量都還有五、六十毫米，十分鐘的雨量在很多地方也都有十幾毫米，仍然非常大，氣象局的警特報在雲林以南都還是屬於超大豪雨警戒，中部也有大豪雨，苗栗、台中豪雨，北部桃園、新竹或到東半部的宜蘭、花蓮山區則是大雨等級。

不少人難以理解為何強度不如颱風的熱帶性低氣壓會造成這樣的大雨？彭啟明表示， 1959 年的八七水災也是熱帶性低氣壓，配合上西南風，就造成類似西南氣流的強降雨，當年的低壓中心在嘉義登陸，逐漸北上，造成中南部的大雨，損失將近前一年 GDP 的 12% ，是台灣歷史上著名的大天災。

他說，這次在高屏附近登陸，熱帶性低氣壓配合旺盛的西南風，和八七水災相比不惶多讓，甚至面積更廣闊，從南部開始北上的累積雨量來看，已經有將近七百毫米，還可能超過八百毫米，不少地方的時雨量都破百，極端的降雨強度，甚至超過七月份在日本高知縣的暴雨。至於北部是否會受到影響？他說，北部的天氣不至於有直接影響，還是偶陣雨的型態。