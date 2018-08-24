酒後毆瞎運將遭肉搜！「大樹林囝仔」發文求：放過我家人

目前阿江的個資已被公布，包括照片、電話及地址都被查出，名片可見，他從事汽車鈑金烤漆業，有網友懷疑他可能是計程車司機，另還傳出阿江家已被砸。

桃園一名自稱是「大樹林幫」囝仔、綽號「阿江」的醉漢，日前到某卡拉 OK 店唱歌，狂歡結束時上了一台計程車，小黃司機見他酒味甚濃便打電話回報，引發阿江不滿，突然發酒瘋、不斷恐嚇，甚至用手機重砸司機眼睛，導致司機失明。惡劣行徑曝光後引發網友肉搜，阿江見事態嚴重趕緊在臉書發文道歉，並向網友求饒：「放過我家人」。

面對群眾一片撻伐，阿江疑因畏懼深夜在臉書發文道歉，「我知道真的錯了，我知道我錯的很離譜，剛剛從大樹派出所出來，在做筆錄的時候自己想的很多，我會承認所有責任，一起去面對懲罰，我有請承辦的員警幫我聯絡對方，讓我有機會去跟他道個歉，這次的事件讓我知道，毀掉所有自己辛辛苦苦經營起來的工作、建立起來的人際關係，我知道我還是需要等待對方的原諒，但是該負的責任我一定會負責。」

文中他也請求網友饒恕，「請所有的網友大大們，留給我家人一點喘息的空間，兩個老人家也六、七十歲了，真的不要再去家裡嚇他們，我是真的誠心誠意的請大家放過家裡那兩個老人家」，並再次強調，他剛從派出所出來，一定會面對所有該接受的法律責任。



▲阿江臉書道歉全文。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

不過，網友們對於此篇道歉文似乎毫不領情，畢竟再多的道歉都換不回小黃司機健康的雙眼，大家紛紛怒斥：「早知如此又何必當初」、「為什麼要原諒 每看一次就心痛一次」、「俗辣一個」、「阿不是很大尾，人家出來生計，毀人一眼、你真的也很棒想到你家人，司機沒家人？酒後你最大？」「先自挖一眼再來談其他的」、「你擔心自己的父母，請問司機何嘗不是別人的父母，裝個可憐就想要息事寧人，然後關出來繼續危害社會，你不如打死自己打瞎自己，就扯平了，還幫助到社會！！！」