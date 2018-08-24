中美各對談判發表聲明 美官員不滿：中國根本不理解美

中國商務部一早在官網上發表聲明，應美方邀請，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文率中方代表團於 8 月 22 日至 23 日在華盛頓與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方關注的經貿問題進行了建設性、坦誠的交流。

剛結束的中美貿易磋商，一如預期未取得實質進展。中國商務部在今 (24) 日發表聲明，強調雙方已就經貿問題進行建設性、坦率的交流。但有美方官員透露，中國這回根本反映出不理解美方的優先考量，尤其是在知識產權保護問題方面，強調中國必須解決這項問題，雙方才能有正面進展。

至於白宮方面早在會議結束後不久即發表聲明，指和中國官員進行維持兩天的討論，雙方就如何在經濟關係中實現公平、平衡和互惠交換了看法。更指出，談判內容還包括解決中國的結構性問題，當中包含中國的知識產權與技術移轉政策。

白宮發言人 Lindsay Walters 指出，參與會談的美國中層官員將向各自的政府部門主管簡要匯報磋商情況。

有消息人士指出，中國方面把美國的要求分為三部分。當中約有 30%-40% 有關增加購買美國商品，中方認為這些要求可以立即滿足。另外 30%-40% 涉及市場開放，例如提高外國金融機構對中國合資公司的持股比例上限，並授予更廣泛的運營權限。這些談判可能需要幾年時間。

至於剩下的 20%-40%，有關美國要求中國調整行業政策，包括停止對中國高科技企業進行不公平補貼、不干涉美國科技公司的運營或者停止要求美國公司轉移技術。

消息人士指出，出自國家安全或政治原因，中國不可能同意將上述多方條件擺上談判桌。中國官方先前已重申，沒有逼迫美國企業向其中國同業共享技術。

據了解這次中國方面維持先前立場，僅繼續承諾會購買更多美國商品。 對此，有美國官員深表不滿，指中國的反映表現出不理解美方的優先考量，尤其是在知識產權保護問題方面，強調中國方面必須解決美方所關注的議題，雙方才能取得正面成果，接下來會朝這項方向繼續向中國施壓。

外電報導，有美國官員指出，這次會談沒有進展引發美國政府內部對上述時間安排的質疑，以美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 為首的一派努力推動達成協議，而另一派則主張延後談判，直到美國通過加徵更多關稅給北京方面施加更大壓力。就目前來看，強硬派似乎在白宮位居上風。