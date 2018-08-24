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中央社

曾文水庫快滿了 已啟動調節性放水

中央社2018/08/24 11:01
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林孟汝台北24日電）中南部地區近兩日豪雨，曾文水庫水位急遽上升至96%，水利署表示，為後續的防洪準備，昨晚已啟動調節放水；新增的水量對下半年的水情有很大助益。

熱帶性低氣壓移動速度緩慢，中央氣象局持續發布豪雨特報，23日晚間10時提前開設二級水災中央災害應變中心，經濟部開設一級應變小組外，淹水嚴重的台南市、高雄市、嘉義縣等3縣市也開設一級應變。

依經濟部統計資料，至今天上午6時左右，豪雨在中南部縣市造成災情，全台曾積淹水達908處，其中又以台南市497處、高雄市274處最多，908處中有436處已退水。另外，曾經停電戶數累計達4萬2622戶，在台電搶修後，已降至1874戶。

水利署副署長王藝峰對中央社記者表示，這波降雨對水庫帶來非常豐沛的降雨量，蓄水量從前天的70%的衝到今天上午的96%，為了防洪需要及大壩的安全，曾文水庫從23日晚間8時開始調節性放水，並在洩洪前提醒下游民眾注意；水利署也期待這次可以蓄滿水庫，會對下半年水情帶來很大助益。

至於集集及高屏溪攔河堰原水濁度均已各達5880NTU、高屏溪攔河堰1萬1600NTU，王藝峰說，原水濁度確實有揚升，但取水到高雄自來水公司淨水場的輸水管線較長，過程中原水濁度會逐漸降低，目前仍在淨水場可處理的範圍，對供水沒有影響。

他指出，這波降雨從南往北，降雨熱點目前仍集中在中部縣市，水利署從北部、已退水的屏東抽調大型抽水機具，支援雲林、嘉義等縣市地方政府。（編輯：鄭雪文）1070824

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