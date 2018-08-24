曾文水庫快滿了 已啟動調節性放水

（中央社記者林孟汝台北24日電）中南部地區近兩日豪雨，曾文水庫水位急遽上升至96%，水利署表示，為後續的防洪準備，昨晚已啟動調節放水；新增的水量對下半年的水情有很大助益。

熱帶性低氣壓移動速度緩慢，中央氣象局持續發布豪雨特報，23日晚間10時提前開設二級水災中央災害應變中心，經濟部開設一級應變小組外，淹水嚴重的台南市、高雄市、嘉義縣等3縣市也開設一級應變。

依經濟部統計資料，至今天上午6時左右，豪雨在中南部縣市造成災情，全台曾積淹水達908處，其中又以台南市497處、高雄市274處最多，908處中有436處已退水。另外，曾經停電戶數累計達4萬2622戶，在台電搶修後，已降至1874戶。