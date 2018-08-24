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〈財報〉Intuit將損失2名高層 股價盤後下跌

鉅亨網2018/08/24 11:10
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財務軟件公司 Intuit (INTU-US) 因該公司執行長 Brad Smith 將在今年年底卸任職位，繼續擔任公司執行董事會主席，使股票週四 (23 日) 盤後下跌。

根據一份聲明，接任 Smith 的將會是 Sasan Goodarzi，他過去 2 年一直擔任該公司小企業和自營事業群的執行副總裁兼總經理。

此外，該公司的技術長 Tayloe Stansbury 也要辭職，由現任小企業和自營事業群的高級副總裁兼首席產品開發長 Marianna Tessel 接任。

該公司表示，在 Smith 的 11 年任期內，Intuit 的客戶數量增加了一倍，達到 5000 萬。營收增長了  2 倍。54 歲的 Smith 於 2003 年從 ADP 加入 Intuit，並於 2016 年擔任董事長職位。在 2017 財年，Smith 獲得了 1710 萬美元的薪酬，同時，Smith 也是 SurveyMonkey 的董事會成員。

50 歲的 Goodarzi 在 Intuit 兩進一出。他於 2004 年首次加入，並擔任 Intuit ProTax 和金融服務的高級副總裁兼總經理。他於 2010 年底離開，擔任 Nexant 的執行長但不到一年後回 Intuit 擔任公司的信息長。後來在消費稅事業群擔任領導職位。

Intuit 週四公布了其第 4 財季和 2018 財年全年的業績。該公司數據顯示：

  • 每股純益為 0.32 美元，高於分析師預測的 0.23 美元。
  • 營收為 9.88 億美元，高於分析師預測的 9.52 億美元。
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