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影／大樹林自介男爆打司機　 運將視網膜剝離恐失明

記者李春台／桃園報導2018/08/24 13:13
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一名自稱是「大樹林囝仔」的林姓男子，在本月16日22時30分， 酒後搭乘計程車，但是卻因不滿上車時聽到被害人剛好打電話向店家詢問客人是否要搭車， 覺得對方在催他， 一時情緒失控持手機毆打對方頭部， 造成被害人右眼視網膜剝離，恐怕有失明的危險。

這名醉漢一上車就疑似因為不滿司機電話回報叫車客人稍微耽擱，開始爆氣對司機自我介紹，說自己是「大樹林囝仔」，不是「大尾的」。最後還拿手機爆打被害司機，讓司機當場血流如注。雖然司機一路上好言向這位大樹林囝仔道歉，但似乎並沒有辦法讓這位失控的「自介男」稍稍停歇，他接連揮拳朝司機臉上猛捶，司機雖然一路求饒，「大哥，我錯了」、「大哥，我是出外人」、「我回家擦藥就好。」但還是遭到這位醉漢一路酸言酸語對待，「我打你，不報案嗎？」、「你要告我才能和解」、「我流氓耶」，即使被這樣爆打和言語霸凌，這位委屈的司機最後還是將這名大樹林醉漢安全載回住處。


▲醉漢說到激動處，竟拿手機直接向司機眼窩猛敲。（圖／翻攝臉書社團「黑色豪門企業」 , 2018.08.24）

司機事後前往就醫住院， 21日向大樹派出所報案，昨（23）日中午才到大樹所完整筆錄製作。這段車上的影片也透過友人上傳至臉書社團「黑色豪門企業」後，整個事件才曝光。網友看完影片之後紛紛為這位委屈的司機抱屈，認為這種只敢欺負老實人的惡人，一定要肉搜出來。

大樹派出所隨即追查掌握嫌犯身份後， 通知林姓男子到案說明， 林嫌今（24）日凌晨3時許，主動至大樹所說明案情，他表示因酒醉情緒失控毆打被害人， 全案依重傷害、恐嚇等罪嫌，移請台灣桃園地方檢察署偵辦。

關鍵字大樹林囝仔爆打司機視網膜剝離酒醉失控
理想大地弊案　傅崐萁一審無罪受大雨影響　嘉縣道路橋樑中斷訊息

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