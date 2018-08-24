影／大樹林自介男爆打司機　 運將視網膜剝離恐失明

一名自稱是「大樹林囝仔」的林姓男子，在本月16日22時30分， 酒後搭乘計程車，但是卻因不滿上車時聽到被害人剛好打電話向店家詢問客人是否要搭車， 覺得對方在催他， 一時情緒失控持手機毆打對方頭部， 造成被害人右眼視網膜剝離，恐怕有失明的危險。

這名醉漢一上車就疑似因為不滿司機電話回報叫車客人稍微耽擱，開始爆氣對司機自我介紹，說自己是「大樹林囝仔」，不是「大尾的」。最後還拿手機爆打被害司機，讓司機當場血流如注。雖然司機一路上好言向這位大樹林囝仔道歉，但似乎並沒有辦法讓這位失控的「自介男」稍稍停歇，他接連揮拳朝司機臉上猛捶，司機雖然一路求饒，「大哥，我錯了」、「大哥，我是出外人」、「我回家擦藥就好。」但還是遭到這位醉漢一路酸言酸語對待，「我打你，不報案嗎？」、「你要告我才能和解」、「我流氓耶」，即使被這樣爆打和言語霸凌，這位委屈的司機最後還是將這名大樹林醉漢安全載回住處。