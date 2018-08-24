香港高鐵將開通 港人出行時間縮短

（中央社記者張謙香港24日電）香港連接中國大陸的高速鐵路確定於9月23日營運，令港陸交通踏入新紀元，港人在珠江三角洲的一小時生活圈也將成事。
香港運輸及房屋局局長陳帆昨天在記者會上公布了相關決定，經營高鐵的香港鐵路有限公司行政高層在會上公布了營運細節。
即將營運的高鐵列車，無論是外形或內部設施，與現有連接港陸的火車大大不同，看來更為先進和現代化。
但高鐵作為交通工具，最重要的是方便，讓乘客節省時間。
高鐵香港段連接深圳和廣州，俗稱粵深港高鐵，香港段是指在香港內行走的路段，全長只有26公里，由於太短，從西九龍總部出發，中途不停站。
根據安排，粵深港高鐵全線開通後，香港段總部共有44條線路，分為短途和長途。前往深圳和廣州的全是短途站，其餘為長途站。
短途站依次有深圳的福田、深圳北、光明城，以及廣東的虎門、慶盛、廣州南，票價由最便宜的港幣78元到247元不等。
乘客由香港站搭高鐵前往最近的福田站，只要17分鐘，到較遠的虎門是36分鐘，終點廣州南部是47分鐘（不停站）。
在長途站方面，高鐵香港站為乘客提供38個站點，包括直達北京、石家莊、武漢、長沙、上海、昆明、桂林、福州、汕頭等，基本上每天只有一列開出。
據公布，從香港前往北京的列車需時8小時56分，前往上海為8小時17分，前往桂林是3小時19分，前往汕頭是2小時41分。
從地鐵公司公布的細節看，高鐵確實帶給港人或海外旅客更大方便，大大節省出行時間，尤其是珠三角。
以廣州為例，當前港人前往當地基本上有多種方式，一是搭長途巴士，大概4個小時；二是搭乘香港直達廣州火車，大概是2個多小時；三是從香港搭火車到深圳，在深圳轉乘火車前往廣州，大概也要2個多小時。
相對之下，今後搭乘高鐵從香港到廣州南站，最快只要47分鐘，比在香港前往偏遠新界區還要快，未來港人在珠三角的一小時生活圈將可實現。（編輯：周慧盈）1070824