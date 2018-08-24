香港高鐵將開通 港人出行時間縮短

（中央社記者張謙香港24日電）香港連接中國大陸的高速鐵路確定於9月23日營運，令港陸交通踏入新紀元，港人在珠江三角洲的一小時生活圈也將成事。

香港運輸及房屋局局長陳帆昨天在記者會上公布了相關決定，經營高鐵的香港鐵路有限公司行政高層在會上公布了營運細節。

即將營運的高鐵列車，無論是外形或內部設施，與現有連接港陸的火車大大不同，看來更為先進和現代化。

但高鐵作為交通工具，最重要的是方便，讓乘客節省時間。

高鐵香港段連接深圳和廣州，俗稱粵深港高鐵，香港段是指在香港內行走的路段，全長只有26公里，由於太短，從西九龍總部出發，中途不停站。