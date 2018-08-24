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政治

柯文哲2020選總統？黃重諺：蔡英文不擔心

記者林仕祥／台北報導2018/08/24 12:01
▲總統府發言人黃重諺表示，總統蔡英文不擔心台北市長柯文哲會來搶2020。（圖／「Hit Fm《蔻蔻早餐》提供 , 2018.8.24）
▲總統府發言人黃重諺表示，總統蔡英文不擔心台北市長柯文哲會來搶2020。（圖／「Hit Fm《蔻蔻早餐》提供 , 2018.8.24）

台北市長柯文哲民調居高不下，頻被外界點名挑戰2020總統大選，總統府發言人黃重諺今（24）日表示，總統蔡英文不擔心柯文哲會來搶2020，因為作為執政團隊，必須要花更多的心思在「國家是否在軌道上」，不需要花太多時間，在一些不需要過度矚目的事情上面。

黃重諺接受廣播專訪時表示，柯文哲會受到歡迎，跟國際上很多類似政治人物受矚目一樣，是因為柯在選擇談話時，不必字斟句酌。而針對柯文哲說民進黨「養虎為患」的說法，他說，柯醫師智商157，也許不用太多人教，但柯2014年參選北市時，有關市政議題，很多小英基金會的老師都有幫忙。

談及年底選戰，黃重諺指出，姚文智是民進黨台北市長候選人，蔡總統身兼民進黨主席，當然支持自己的候選人，他也相信，「我們候選人都可以選得很好」。至於對年底選戰的態度，是悲觀或樂觀？黃重諺說，基本上是從樂觀角度來看，因為一方面政府的施政都滿上軌道，現在執政團隊的候選人，在地方團隊的治理表現上，都沒有輸別人，「沒讓人覺得不好意思」。

至於外傳蔡英文身邊有很多馬屁精，黃重諺強調，真的了解總統個性的人，會知道蔡身邊不會有馬屁精存在，「沒有機會的」；在團隊中，開口就必須要講真話，為國家解決問題，「如果你要讓總統可以做得更好，就要讓總統知道真實狀況是什麼」。
 

關鍵字柯文哲蔡英文2020總統大選黃重諺
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