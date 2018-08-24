柯文哲2020選總統？黃重諺：蔡英文不擔心

台北市長柯文哲民調居高不下，頻被外界點名挑戰2020總統大選，總統府發言人黃重諺今（24）日表示，總統蔡英文不擔心柯文哲會來搶2020，因為作為執政團隊，必須要花更多的心思在「國家是否在軌道上」，不需要花太多時間，在一些不需要過度矚目的事情上面。

黃重諺接受廣播專訪時表示，柯文哲會受到歡迎，跟國際上很多類似政治人物受矚目一樣，是因為柯在選擇談話時，不必字斟句酌。而針對柯文哲說民進黨「養虎為患」的說法，他說，柯醫師智商157，也許不用太多人教，但柯2014年參選北市時，有關市政議題，很多小英基金會的老師都有幫忙。