丁守中推動防災型都更　主張放寬住宅區法定容積

丁守中表示，台北市有五大山系包圍，原為河流沖積盆地，土壤液化、地質脆弱。市內近40年的老舊四、五層樓公寓，將近有40萬戶，耐震係數嚴重不足、沒有電梯，人口高齡化老人家上下樓都極不方便，萬一發生大地震火災根本沒辦法逃生。不論從都市防災觀點、及人口高齡化解決老人家行動不便考量，大幅都市更新刻不容緩。

中南部豪雨成災，國民黨台北市長參選人丁守中今（24）日特別找來內政部前部長李鴻源、前台北縣長周錫瑋，共同舉行記者會，推動防災型都更。丁守中陣營強調，這也是本周內先後邀集立委蔣萬安與前台北市副市長邱文祥對談後，再度邀到藍營青壯派重量級人士對談政策方針，選戰主打藍營團結勝選意味濃厚。

丁守中提出實際數據，台北市過去近四年來，比起馬、郝市長仼內毎年最高發出六百多件建築執照，台北市這四年建築執照核可數大幅減少，104年267件、105年203件、106年205件、107年上半年只有109件，按照這個速度三百年都沒有辦法完成台北市的老舊公寓都更。

丁守中提出，要加速台北老舊公寓都更，要幫助市民住的更安全，丁守中當市長首先要讓台北市政府組織功能調整，1、立即成立都市更新局，一條鞭的來加快推動都市更新業務；2、其次要重視環境敏感地區防災規劃，政府做莊大規模的推動防災都更與遷移；3、為加強四、五層樓老舊公寓都更誘因，應放寬台北住宅區法定容積。

丁守中舉出，台北市政府在民國72年以前沒有容積管制，只是就建蔽率60%管制。四十年左右老舊公寓都是建蔽率60%時代蓋的房子，四層樓已達240%，若是蓋五層樓，則已超過300%。但從82年起，台北市實施住三法定容積225%及建蔽率45%管制，造成絕大多數老舊社區都更不可能。

丁守中認為，台北市多數都更容積獎勵只有30%左右，即使給到容積獎勵最大值50%也只有337.5%，不論是減現有四樓老舊公寓240%或五樓老舊公寓的300%容積，所剩容積都不符都更成本，無法讓老舊社區民衆不花錢就能都更，勢必要給更大誘因。

丁守中說，台北市地狹人稠，住宅區法定容積太小，比起亞太各國首都，以及台灣其他五都，甚至比台灣鄉村地區建築用地法定容積都小，太不合理。台北市都發局早在2001年就委託台大城鄕所規劃，依當年的公共設施條件，台北市至少還可放寬700多萬坪容積。以今天台北市公共設施條件，至少可放寬一千多萬坪空間，何況今後推動以交通導向的城市發展TOD計劃下，更有容積獎勵空間。

最後丁守中公開宣示，他當市長，就是要解決都市防災，讓市民住的更舒適安全、加速各項都更這些早該解決而遲遲未解決的問題。丁守中上任會馬上放寬住宅區住三法定容積為300%，並放寬建築物高度限制，讓四、五樓老舊社區公寓更容易推動都市更新，要為大家建設嶄新安全永續的台北。