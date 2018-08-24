NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

丁守中推動防災型都更　主張放寬住宅區法定容積

記者邱明玉 / 台北報導2018/08/24 11:47
▲中南部豪雨成災，國民黨台北市長參選人丁守中24日特別找來內政部前部長李鴻源、前台北縣長周錫瑋，共同舉行記者會，推動防災型都更。（圖／丁守中辦公室提供 , 2018.8.24）
▲中南部豪雨成災，國民黨台北市長參選人丁守中24日特別找來內政部前部長李鴻源、前台北縣長周錫瑋，共同舉行記者會，推動防災型都更。（圖／丁守中辦公室提供 , 2018.8.24）

中南部豪雨成災，國民黨台北市長參選人丁守中今（24）日特別找來內政部前部長李鴻源、前台北縣長周錫瑋，共同舉行記者會，推動防災型都更。丁守中陣營強調，這也是本周內先後邀集立委蔣萬安與前台北市副市長邱文祥對談後，再度邀到藍營青壯派重量級人士對談政策方針，選戰主打藍營團結勝選意味濃厚。

丁守中表示，台北市有五大山系包圍，原為河流沖積盆地，土壤液化、地質脆弱。市內近40年的老舊四、五層樓公寓，將近有40萬戶，耐震係數嚴重不足、沒有電梯，人口高齡化老人家上下樓都極不方便，萬一發生大地震火災根本沒辦法逃生。不論從都市防災觀點、及人口高齡化解決老人家行動不便考量，大幅都市更新刻不容緩。

丁守中提出實際數據，台北市過去近四年來，比起馬、郝市長仼內毎年最高發出六百多件建築執照，台北市這四年建築執照核可數大幅減少，104年267件、105年203件、106年205件、107年上半年只有109件，按照這個速度三百年都沒有辦法完成台北市的老舊公寓都更。

丁守中提出，要加速台北老舊公寓都更，要幫助市民住的更安全，丁守中當市長首先要讓台北市政府組織功能調整，1、立即成立都市更新局，一條鞭的來加快推動都市更新業務；2、其次要重視環境敏感地區防災規劃，政府做莊大規模的推動防災都更與遷移；3、為加強四、五層樓老舊公寓都更誘因，應放寬台北住宅區法定容積。

丁守中舉出，台北市政府在民國72年以前沒有容積管制，只是就建蔽率60%管制。四十年左右老舊公寓都是建蔽率60%時代蓋的房子，四層樓已達240%，若是蓋五層樓，則已超過300%。但從82年起，台北市實施住三法定容積225%及建蔽率45%管制，造成絕大多數老舊社區都更不可能。

丁守中認為，台北市多數都更容積獎勵只有30%左右，即使給到容積獎勵最大值50%也只有337.5%，不論是減現有四樓老舊公寓240%或五樓老舊公寓的300%容積，所剩容積都不符都更成本，無法讓老舊社區民衆不花錢就能都更，勢必要給更大誘因。

丁守中說，台北市地狹人稠，住宅區法定容積太小，比起亞太各國首都，以及台灣其他五都，甚至比台灣鄉村地區建築用地法定容積都小，太不合理。台北市都發局早在2001年就委託台大城鄕所規劃，依當年的公共設施條件，台北市至少還可放寬700多萬坪容積。以今天台北市公共設施條件，至少可放寬一千多萬坪空間，何況今後推動以交通導向的城市發展TOD計劃下，更有容積獎勵空間。

最後丁守中公開宣示，他當市長，就是要解決都市防災，讓市民住的更舒適安全、加速各項都更這些早該解決而遲遲未解決的問題。丁守中上任會馬上放寬住宅區住三法定容積為300%，並放寬建築物高度限制，讓四、五樓老舊社區公寓更容易推動都市更新，要為大家建設嶄新安全永續的台北。

關鍵字丁守中防災型都更李鴻源周錫瑋蔣萬安
陳師孟反對彈劾圖利官員　藍委痛批傅崐萁涉逃漏稅9千萬！一審判無罪

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan