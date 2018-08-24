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中央社

北市抽驗 洋芋片與咖啡豆丙烯醯胺超標

中央社2018/08/24 11:33
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北24日電）台北市衛生局今天公布6月咖啡、油炸食品稽查結果，抽驗50件產品中，1件洋芋片與1件咖啡豆的丙烯醯胺標準值超標，其中1件產品來源為北市，已要求限期改善。

衛生局上午發布新聞稿，指6月抽驗10包即食薯條、10件馬鈴薯餅乾、9件咖啡豆或咖啡粉、11件即溶咖啡、5件黑糖及5件油條，其中1件馬鈴薯餅乾「傑可洋芋片（香辣味）」及1件咖啡豆「Robert Timms 摩卡肯亞咖啡豆」的丙烯醯胺分別驗出1174ppb、501ppb。

衛生局表示，衛福部所列的丙烯醯胺指標值參考指引中，馬鈴薯餅乾為1000ppb以下，咖啡豆為450ppb以下，抽驗的2件產品超標，馬鈴薯餅乾來源廠商為新北市，已移請所轄衛生局辦理，咖啡豆來源廠商為台北市，已要求限期改善。

衛生局指出，食品在高溫加熱下，胺基酸與還原醣會進行梅納反應，並賦予食品特殊風味及色澤，同時會促使丙烯醯胺形成，而國際癌症研究機構（IARC）將丙烯醯胺歸類為2A物質，對動物具有致癌性，但流行病學研究尚無法證明為人類致癌物。

因此，衛生局提醒消費者，減少食用高溫油炸食品，盡量清蒸、水煮，並攝取六大類食物，降低及分散丙烯醯胺可能對人體健康的風險。（編輯：李錫璋）1070824

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