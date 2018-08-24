北市抽驗 洋芋片與咖啡豆丙烯醯胺超標

（中央社記者梁珮綺台北24日電）台北市衛生局今天公布6月咖啡、油炸食品稽查結果，抽驗50件產品中，1件洋芋片與1件咖啡豆的丙烯醯胺標準值超標，其中1件產品來源為北市，已要求限期改善。

衛生局上午發布新聞稿，指6月抽驗10包即食薯條、10件馬鈴薯餅乾、9件咖啡豆或咖啡粉、11件即溶咖啡、5件黑糖及5件油條，其中1件馬鈴薯餅乾「傑可洋芋片（香辣味）」及1件咖啡豆「Robert Timms 摩卡肯亞咖啡豆」的丙烯醯胺分別驗出1174ppb、501ppb。

衛生局表示，衛福部所列的丙烯醯胺指標值參考指引中，馬鈴薯餅乾為1000ppb以下，咖啡豆為450ppb以下，抽驗的2件產品超標，馬鈴薯餅乾來源廠商為新北市，已移請所轄衛生局辦理，咖啡豆來源廠商為台北市，已要求限期改善。